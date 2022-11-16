Нурлан Байбазаров возглавил Банк Развития Казахстана

Председателем правления АО "Банк Развития Казахстана" стал Нурлан Байбазаров. Об этом 16 ноября рассказали в пресс-службе банка, сообщает Zakon.kz.

До нынешнего назначения он возглавлял АО "Фонд Развития промышленности", дочернюю организацию АО "Банк Развития Казахстана".

Нурлан Байбазаров родился в 1975 году. Окончил Казахскую государственную академию управления по специальности "Организация банковского дела".

Трудовую деятельность начал в 1997 году в бюджетном департаменте Министерства финансов РК.

С 2004 по 2011 год работал на разных должностях в АО "Банк Развития Казахстана", начиная от начальника управления до управляющего директора.

С 2013 по 2016 год занимал должность директора Департамента развития отраслей экономики в Министерстве национальной экономики РК.

С 2016 года по нынешний день являлся членом Совета директоров и Председателем Правления АО "Фонд развития промышленности".