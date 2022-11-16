Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Нурлан Байбазаров возглавил Банк Развития Казахстана

Нурлан Байбазаров Фото: kdb.kz
Председателем правления АО "Банк Развития Казахстана" стал Нурлан Байбазаров. Об этом 16 ноября рассказали в пресс-службе банка, сообщает Zakon.kz.

До нынешнего назначения он возглавлял АО "Фонд Развития промышленности", дочернюю организацию АО "Банк Развития Казахстана".

Нурлан Байбазаров родился в 1975 году. Окончил Казахскую государственную академию управления по специальности "Организация банковского дела".

Трудовую деятельность начал в 1997 году в бюджетном департаменте Министерства финансов РК.

С 2004 по 2011 год работал на разных должностях в АО "Банк Развития Казахстана", начиная от начальника управления до управляющего директора.

С 2013 по 2016 год занимал должность директора Департамента развития отраслей экономики в Министерстве национальной экономики РК.

С 2016 года по нынешний день являлся членом Совета директоров и Председателем Правления АО "Фонд развития промышленности".

Читайте также

Токаев о богатых бизнесменах: Их не беспокоит судьба страны

Курсы валют на 16 ноября в обменниках Казахстана

В Нацбанке видео с 60-тысячной купюрой назвали фейковым

Ирина Лукичева
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сколько дней казахстанцы отдохнут в декабре
Сколько дней казахстанцы отдохнут в декабре
Началась встреча Касым-Жомарта Токаева с общественностью Алматы
Началась встреча Касым-Жомарта Токаева с общественностью Алматы
Дональд Трамп, выдвижение кандидатуры на пост президента США
Трамп подал заявку на выдвижение своей кандидатуры на пост президента США
Полицейские ликвидировали притон в Алматы
Полицейские ликвидировали притон в Алматы
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления