Лидеры G20 приняли совместное заявление по итогам саммита

В Индонезии лидеры стран "Большой двадцатки" – G20 – сделали совместное заявление на саммите 16 ноября, сообщает Zakon.kz.

В документе говорится, что страны, входящие в G20, выступают за реализацию зерновой сделки. Вместе с тем лидеры этих стран выступают за открытую торговлю сельскохозяйственной продукцией.

"Мы подтверждаем необходимость обновления глобальных правил торговли сельскохозяйственной продукцией и облегчения торговли ей и продовольствием, а также важность невведения запретов и ограничений на экспорт продовольствия и удобрений в порядке, несовместимом с соответствующими положениями ВТО", – говорится в документе.

Страны двадцатки призвали помочь государствам, которые пострадали от продовольственного кризиса. Также в G20 выступили за выведение гуманитарной деятельности из-под действия санкций.

В G20 отметили, что спрос на энергоносители должен соответствовать доступным по цене поставкам энергии.

"В документе указывается, что страны G20 также подтвердили обязательства достичь глобальных чистых нулевых выбросов парниковых газов/углеродной нейтральности к середине века или примерно к середине века, принимая во внимание последние научные достижения и различные национальные условия".

Страны G20 будут стремиться устранить пробелы в доступе к энергоресурсам и искоренить "энергетическую бедность". Они хотят ускорить процесс перехода на альтернативные источники энергии. Представители стран намерены бороться с изменением климата.

Центробанки стран G20 хотят достичь ценовую стабильность. Также в документе отмечается, что представители государств заявляют о нулевой терпимости к коррупции.

Представители стран заявили о борьбе с нелегальной миграцией, а также призвали усилить борьбу с отмыванием денег, финансированием терроризма.

В G20 заявили о важности борьбы с дезинформацией и противодействием угроз в киберпространстве. Также будет произведен скорейший переход к цифровой экономике у стран. Будут сокращены барьеры в области образования.

Страны G20 готовы работать над обеспечением всеобщего доступа к вакцинам от COVID-19.

Лидеры стран считают недопустимым применение ядерного оружия.

Участниками cаммита G20 являются представители 20 крупнейших национальных экономик: Аргентины, Австралии, Бразилии, Германии, Индии, Индонезии, Италии, Канады, Китая, Великобритании, Мексики, России, США, Турции, Франции, Южной Кореи, ЮАР, Японии, Саудовской Аравии, Европейского союза.

Эрдоган и Байден провели встречу на полях саммита G20 на Бали. Переговоры прошли в закрытом для прессы режиме.