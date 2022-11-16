Посол КНР рассказал об ограничениях на границе с Казахстаном

Посол Китая в Казахстане Чжан Сяо на Форуме стратегических инициатив в Астане 16 ноября объяснил ограничения на границе Казахстана с Китаем, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Модератор сессии "Сценарии геополитического будущего" Жанибек Арынов напомнил, что в своем выступлении посол Китая Чжан Сяо сообщил, что КНР всегда поддерживает международную торговлю.

Но, тем не менее, отметил он, уже на протяжении почти двух лет на границе Казахстана с Китаем есть перебои в плане торговли, что приводит к затруднениям в части экспорта и импорта товаров.

В этой связи модератор поинтересовался, может ли Казахстан надеяться на то, что этот вопрос решится в скором времени.

"Это чисто экономический вопрос. Здесь никакой геополитики нет. Я объясню, с чем это связано: с введением в Китае очень строгих антиковидных ограничений на границе тоже были введены ограничения. Это связано с этим". Посол Китая в Казахстане Чжан Сяо

Посол добавил, что такая ситуация также связана со стремительным ростом экспорта товаров из Китая в зарубежные страны. По его словам, аналогичная ситуация наблюдается не только на казахстанской границе, но и на границе с южными соседями, а также с Россией, Монголией.

"В условиях пандемии спрос в странах на китайские товары в разы увеличивается, а инфраструктура на границе остается такой же. Инфраструктура была построена 10-20 лет назад, и она не успевает справляться со стремительным ростом экспорта Китая. Такая ситуация сложилась. Хорошо, что Китай и Казахстан отнеслись к этому вопросу ответственно и с пониманием друг друга. Вопрос решается, и я постоянно нахожусь в контакте с органами власти Казахстана и могу всех заверить, что ситуация значительно улучшается. И думаю, что такого больше уже, наверное, не будет в ближайшем будущем". Чжан Сяо

16 ноября директор Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Еркин Тукумов рассказал, какие из конфликтов в мире могли бы косвенно повлиять на Казахстан.