В Караганде задержали продавца дизтоплива

В Караганде полицейские задержали оптового продавца дизельного топлива, сообщает Zakon.kz

В полицию поступило сообщение, что на окраине города мужчина оптом реализует дизельное топливо.

3 ноября под предлогом покупки дизеля полицейские вышли на карагандинца, который продавал топливо от 400 литров за 220 тенге за литр.

Тогда же был осуществлен первый закуп минимальной партии товара.

"15 ноября при совершении повторного контрольного закупа 600 литров горючего были задержаны 50-летний мужчина и два его помощника: сын и племянник". ДП Карагандинской области

Фото: polisia.kz

Также у задержанного были изъяты три тонны дизельного топлива, насос для выкачивания жидкости, пистолет для заправки и 23 миллиона тенге в разной валюте, газотравматический пистолет и два патрона.

По информации полиции, на горючее топливо у продавца не было документов, подтверждающих законность его происхождения.

Фото: polisia.kz

Как отметили в ведомстве, предприниматель вел учет всей своей деятельности.

В настоящее время начато досудебное расследование.

4 ноября сотрудники Департамента АФМ по Павлодарской области выявили факт незаконного вывоза из страны трех вагонов-цистерн с бензином АИ-95 под видом "топливной присадки". Общий объем топлива составил 165 тонн стоимостью 54 млн тенге.