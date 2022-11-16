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Доллар подешевел на торгах 16 ноября

торги на бирже Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 459,35 тенге, снизившись на 1,44 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня понизился и составил 64,88 тенге (-0,73).

Торгов по евро и российскому рублю не проводилось. Курс евро установлен Нацбанком в 479,43 тенге, рубля – 7,64 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 460-465 тенге, евро – по 472-478 тенге, российские рубли – по 7,23-7,4 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются на торгах 16 ноября.

Так, стоимость январских фьючерсов на сорт Brent снизилась на 0,44% и составила 93,45 доллара за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь уменьшилась на 0,58%, до 86,41 доллара за баррель.

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Лариса Черненко
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