ЕНПФ оштрафовали на 300 тыс. тенге

Единый накопительный пенсионный фонд Казахстана (АО "ЕНПФ") оштрафовали за непредоставление информации, сообщает Zakon.kz.

В рамках расследования был направлен запрос в АО "ЕНПФ" о предоставлении в установленный законом срок необходимой информации. Однако запрашиваемая информация не была предоставлена.

Было возбуждено административное производство за непредоставление информации антимонопольному органу.

Постановлением суда АО "ЕНПФ" привлечено к административной ответственности с наложением административного штрафа в размере 100 МРП ( 306 тыс. 300 тенге).

11 ноября в Актау филиал "КазТрансГаз Аймак" оштрафовали на 6 миллионов тенге. Департаментом Агентства по защите и развитию конкуренции РК были выявлены факты злоупотребления монопольным положением в действиях филиала АО "КазТрансГаз Аймак" на рынке по услуге сварочно-монтажных работ при подключении потребителей к природному газу.