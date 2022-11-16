Сторонники Токаева встретились с избирателями Туркестанской области и Шымкента

Члены Республиканского общественного штаба кандидата в президенты Касым-Жомарта Токаева провели встречи с жителями Туркестанской области и Шымкента, сообщает Zakon.kz.

Так, в Туркестане состоялась встреча с общественностью, аксакалами и лидерами общественного мнения региона, на которой присутствовало порядка 350 человек. Особое внимание было уделено блоку предвыборной программы кандидата, посвященному развитию регионов и улучшению социальной инфраструктуры на селе.

"Осталось всего несколько дней до выборов, которые определят будущее страны на ближайшие годы. Жители южных регионов всегда отличались особой политической культурой. Думаю, и в этот раз они проявят высокую гражданскую активность и покажут самую высокую явку на выборах. Это важно для успешного развития страны, это важно для всех казахстанцев", – отметил член Республиканского общественного штаба Елнур Бейсенбаев.

Далее на площадке одной из местных теплиц члены РОШ рассказали местным аграриям и сельской молодежи о мерах по повышению производительности сельского хозяйства, отраженных в предвыборной программе.

В этот же день члены штаба посетили строящийся Ледовый дворец, пообщавшись со строителями. В ходе встречи, на которой присутствовало более 100 человек, члены РОШ акцентировали внимание на приоритетах кандидата по поддержке людей труда.

В Шымкенте на встрече с аксакалами, представителями интеллигенции и известными общественными деятелями были обсуждены основные направления предвыборной программы кандидата "Справедливый Казахстан: для всех и для каждого. Сейчас и навсегда".

Фото: Telegram/toqaev2022

В разговоре с молодыми учеными и изобретателями сторонники Токаева затронули вопрос поддержки науки. Далее члены штаба встретились с работниками предприятий специальной экономической зоны "Оңтүстік". Они обратили внимание собравшихся на вопросы поддержки МСБ и защиты трудовых прав работников, отраженных в предвыборной программе Касым-Жомарта Токаева.