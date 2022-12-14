Подборка идей новогодних подарков, стоимость которых не ударит по карману

Впереди – волшебный период, новогодние и рождественские праздники. Однако неправильно подобранный подарок может испортить настроение не только дарящему. Поэтому к выбору презента нужно подойти внимательно. Zakon.kz сделал обзор вариантов подарков на любой вкус и кошелек.

Как известно, лучше к праздникам готовиться заранее, чтобы иметь возможность продумать каждый сюрприз. Ассортимент оригинальных презентов может быть самым разным, но важно угадать, что наверняка порадует человека.

Представим подборку беспроигрышных вариантов подарков на любой запрос. Тем более сейчас есть возможность приобрести товар с выгодным сроком погашения рассрочки до 24 месяцев, без первоначального взноса и процентов переплаты. Это удобный случай для покупки более дорогих товаров, таких как смартфон, ноутбук или крупная бытовая техника. Помимо этого, можно успеть купить товары для зимних видов спорта (лыжи, сноуборды), а также приставки и геймерские консоли для любителей виртуальной реальности с учетом того, что акция продлится до 27 ноября.

Ее участниками являются около 3 тыс. продавцов по всему Казахстану. Также она распространяется на более чем 800 тыс. товаров и услуг по 3500 категориям. При использовании рассрочки в Jusan Bank есть приятная новость для покупателей: в отличие от многих других банков здесь при оплате за товар даже в рассрочку начисляются бонусы. Если приобретаешь товары на сумму до 50 тыс. тенге, начисляется до 15% бонусов.

"Акции с рассрочкой и бонусами в Jusan магазине проводятся на регулярной основе. Мы стараемся каждый месяц удивлять наших клиентов акциями с повышенными бонусами за покупки, в том числе за покупки в рассрочку или кредит. Кроме этого, запускаем акции с нашими партнерами, которые предлагают эксклюзивные товары, комплекты и уникальные подарки", – рассказал директор по маркетингу Jusan магазина Александр Дегтярев.

Варианты подарков для мужчин

Коллегам и бизнес-партнерам стоит присматривать удобные и полезные подарки, которые после вручения не будут пылиться на дальней полке или в тумбочке.

В этом случае подойдут вещи согласно интересам и потребностям: деловой портфель, смарт-часы или органайзер для деловых мужчин, а, к примеру, спортивную непромокаемую сумку, бутылку для воды или даже абонемент в тренажерный зал оценят более спортивные коллеги.

Близким мужчинам – супругу, брату или сыну – можно подобрать умные или технологичные гаджеты. В качестве подарка подойдут полезные аксессуары в виде штатива или монопода, клавиатуры, наушников, а также можно присмотреть лицензионную игру, ну или беспроигрышный вариант – новую модель смартфона, о котором человек мечтал.

Варианты подарков для женщин

Маму, свекровь или бабушку можно порадовать полезной бытовой техникой, которая облегчит ежедневный быт дорогих женщин. Долгожданная посудомойка, комбайн или новый телевизор непременно станут подходящими атрибутами и к праздничным выходным. Подруге же можно подарить спортивную удобную сумку через плечо в спортзал с яркими деталями. К тому же каждого может приятно удивить подарок в виде абонемента в фитнес-зал с безлимитным посещением.

К слову, на сегодняшний день один из самых востребованных товаров электроники – ноутбук. Стоит обратить внимание на следующие модели и описания к ним, сформированные на разные запросы потребителей:

1. Ноутбук HP Omen 16-c0015ur

Подойдет для пользователей, которые занимаются дизайном или на профессиональном уровне – графическим дизайном, так как на первое место выходят процессор, оперативная память и видеокарта. Он "потянет" профессиональные программы, фото и видеообработки по типу Photoshop, CorelDRAW, 3dMax.

2. Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 15ADA05 81W100RARK

Рассчитан на тех, чья работа или учеба проходит за многочасовым сидением за компьютером. Также подходит для просмотра фильмов в хорошем качестве, мелкой работы в приложениях и легких задач в фоторедакторах.

3. Ноутбук Dream Machines RG3050Ti-15KZ20

Может примерить на себя статус "игрового ноутбука", рассчитан на любые задачи. Применим для серьезной работы, так как имеет неслабый процессор, видеокарту и оперативную память. Отличается высоким разрешением экрана и частотой его обновления.

4. Ноутбук ASUS ExpertBook B1 90NX0421-M25750

Оптимальный ноутбук для большинства задач. Если вы не увлечены художественным дизайном или повседневной обработкой иллюстраций в графических программах и не относитесь к категории лиц, которые не играют в сложные игры, эта техника для вас.