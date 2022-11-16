Минтруда хочет сократить квоту работодателям на привлечение иностранцев

Министерство труда и социальной защиты населения подготовило проект приказа "Об установлении квоты на привлечение иностранной рабочей силы для осуществления трудовой деятельности на территории Республики Казахстан на 2023 год", сообщает Zakon.kz.

Так, документ устанавливает квоту на привлечение иностранной рабочей силы для осуществления трудовой деятельности на 2023 год в процентном отношении к численности рабочей силы:

по разрешениям, выдаваемым местным исполнительным органом работодателю в размере 0,24%;

на привлечение трудовых иммигрантов в размере 3,2%.

Стоит отметить, что в 2022 году квота по разрешениям, выдаваемым местным исполнительным органом работодателю, составила 0,31%. Она также была сокращена на 16% по сравнению с 2021 годом.

Таким образом, Минтруда планирует сократить этот вид квоты на 0,07%.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 30 ноября.