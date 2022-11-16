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Дождь и снег ожидаются в большинстве городов Казахстана 17 ноября

прогноз погоды на 17 ноября Фото: pixabay
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 17 ноября 2022 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу синоптиков, с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части территории страны сохранится неустойчивый характер погоды. Ожидаются дожди и снег.

По всей республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра, а также метель.

В Астане – переменная облачность, ночью – снег. Днем – небольшой снег, поземок. Ветер западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -12...-14°С, днем -7...-9°С.

В Алматы – облачно с прояснением, ночью – снег, туман, гололед. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -8...-10°С, днем 0...+2°С.

В Шымкенте – переменная облачность, в первой половине ночи – снег. Ночью и утром временами туман. Ветер восточный, юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -5...-7°С, днем +5...+7°С.

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