ДЧС предупредил алматинцев о гололеде и тумане
ДЧС города призывает автовладельцев и пешеходов быть предельно осторожными и внимательными на дорогах.
Также ведомство напомнило правила поведения при гололеде:
управляемость автомобилем при снегопаде и гололедице резко ухудшается и может привести к потере контроля водителя над машиной и, как результат, наезд на пешеходов;
переходить улицы следует в установленных правилами дорожного движения местах;
будьте внимательны, особенно при переходе через проезжую часть, не отвлекайтесь на посторонние дела (разговоры по мобильному телефону);
всегда смотрите перед собой под ноги;
следует обратить внимание на правильный выбор обуви. Она должна быть на ровной подошве, выполненной из нескользящего материала с нанесением рифленого узора;
не держите руки в карманах, это позволит вам удержать равновесие на гололеде;
помните, что тротуары, остановки городского транспорта, ступеньки при входе в магазины, даже крыльцо собственного дома – это места, где чаще всего падают люди.
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