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ДЧС предупредил алматинцев о гололеде и тумане

ДЧС предупредил алматинцев о гололеде и тумане Фото: Zakon.kz
По информации РГП "Казгидромет", 17 ноября в Алматы ожидаются туман и гололед, сообщает Zakon.kz.

ДЧС города призывает автовладельцев и пешеходов быть предельно осторожными и внимательными на дорогах.

Также ведомство напомнило правила поведения при гололеде:

  • управляемость автомобилем при снегопаде и гололедице резко ухудшается и может привести к потере контроля водителя над машиной и, как результат, наезд на пешеходов;

  • переходить улицы следует в установленных правилами дорожного движения местах;

  • будьте внимательны, особенно при переходе через проезжую часть, не отвлекайтесь на посторонние дела (разговоры по мобильному телефону);

  • всегда смотрите перед собой под ноги;

  • следует обратить внимание на правильный выбор обуви. Она должна быть на ровной подошве, выполненной из нескользящего материала с нанесением рифленого узора;

  • не держите руки в карманах, это позволит вам удержать равновесие на гололеде;

  • помните, что тротуары, остановки городского транспорта, ступеньки при входе в магазины, даже крыльцо собственного дома – это места, где чаще всего падают люди.

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