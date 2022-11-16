ДЧС предупредил алматинцев о гололеде и тумане

ДЧС города призывает автовладельцев и пешеходов быть предельно осторожными и внимательными на дорогах.

Также ведомство напомнило правила поведения при гололеде:

управляемость автомобилем при снегопаде и гололедице резко ухудшается и может привести к потере контроля водителя над машиной и, как результат, наезд на пешеходов;

переходить улицы следует в установленных правилами дорожного движения местах;

будьте внимательны, особенно при переходе через проезжую часть, не отвлекайтесь на посторонние дела (разговоры по мобильному телефону);

всегда смотрите перед собой под ноги;

следует обратить внимание на правильный выбор обуви. Она должна быть на ровной подошве, выполненной из нескользящего материала с нанесением рифленого узора;

не держите руки в карманах, это позволит вам удержать равновесие на гололеде;