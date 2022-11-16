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Минобороны прокомментировало видео о сдаче военных касок в пункт приема металлолома

Солдатские каски в пункте металлолома в Шымкенте Фото: пресс-служба Минобороны
В социальных сетях появилось видео. На кадрах видно, как в пункте приема металлолома в Шымкенте лежат солдатские каски, сообщает Zakon.kz

В пресс-службе Министерства обороны РК прокомментировали данное видео.

"Сообщаем, что военные каски не принадлежат Министерству обороны. Ведомством проведена проверка, фактов хищения и утери военного имущества в воинских частях ВС РК нет". Пресс-служба Министерства обороны РК

Ранее глава Минобороны Казахстана Руслан Жаксылыков высказался об игравших в казино военнослужащих, заявив, что по каждому военнослужащему назначено служебное расследование.

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