Минобороны прокомментировало видео о сдаче военных касок в пункт приема металлолома
Фото: пресс-служба Минобороны
В социальных сетях появилось видео. На кадрах видно, как в пункте приема металлолома в Шымкенте лежат солдатские каски, сообщает Zakon.kz
В пресс-службе Министерства обороны РК прокомментировали данное видео.
"Сообщаем, что военные каски не принадлежат Министерству обороны. Ведомством проведена проверка, фактов хищения и утери военного имущества в воинских частях ВС РК нет". Пресс-служба Министерства обороны РК
Ранее глава Минобороны Казахстана Руслан Жаксылыков высказался об игравших в казино военнослужащих, заявив, что по каждому военнослужащему назначено служебное расследование.
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