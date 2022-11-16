Минобороны прокомментировало видео о сдаче военных касок в пункт приема металлолома

Фото: пресс-служба Минобороны

В социальных сетях появилось видео. На кадрах видно, как в пункте приема металлолома в Шымкенте лежат солдатские каски, сообщает Zakon.kz

Следите за новостями zakon.kz в: