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Как обеспечить Казахстан собственным молоком и мясом, рассказал Жумангарин

удой Фото: Zakon.kz
Министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин на Форуме стратегических инициатив в Астане рассказал, какие реформы необходимо провести в аграрном секторе страны для обеспечения продовольственной безопасности, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Жумангарин сообщил, что сейчас все страны включили протекционизм. По его словам, достаточно тяжело работать в этих условиях, так как на него накладываются еще энергетический и продовольственный кризисы.

В этой связи он указал на необходимость проведения реформ, особенно в сельском хозяйстве.

Начнем с молока. Нам необходимо будет привести, прежде всего, в порядок статистику. Мы должны признать, что у нас молока не хватает. Далее нужно определить какое-то его количество и гарантировать стабильную субсидию, при этом поставить поведенческие и структурные условия. (…) Назначить определенных чемпионов, это будут хозяйства, у которых есть кормовая база, для развития молочно-товарного животноводства. На эти цели мы, безусловно, будем выделять дешевые деньги. Для того, чтобы быстрее нарастить поголовье, товарно-молочное производство. Министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин

Такие же меры, добавил министр, необходимо предпринимать в части производства красного мяса и курятины.

Эта реформа предполагает жесткую направленность государственного финансирования для получения результата. И она вынужденная, потому что происходит в условиях внешнего сжатия, когда мы начинаем импортировать инфляцию, которая бьет, прежде всего, по социальному самочувствию и начинает угрожать безопасности государства. На смену громоздким отраслевым программам должны приходить отраслевые планы регионов, которые достаточно просто и легко мониторить. Вот такая реформа на сегодня назревает в сельском хозяйстве.Серик Жумангарин

Говоря о проблемах логистики, глава Минторговли и интеграции сообщил, что необходимо будет рассматривать глубину передела сельскохозяйственной продукции.

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