Ситуация в Украине: 4 млн украинцев живут без света, Кремль не видит никакой вины РФ в инциденте с ракетой в Польше
Милитаризация Польши указывает на подготовку Варшавы к "наступательной войне" – Минобороны Беларуси.
В московских аэропортах впервые ввели третий (максимальный) уровень угрозы терактов. В Домодедово, Шереметьево и Внуково усилили досмотр, а вдоль территории Шереметьево установили бетонные блоки.
НАТО готова перебросить дополнительные силы ПВО в Польшу, в том числе воздушного и морского базирования, если будет необходимость – генсек альянса Йенс Столтенберг.
Страны НАТО не намерены задействовать статью 4 Североатлантического договора для начала консультаций из-за инцидента в Польше – генсек альянса. Также он отметил, что Альянс не видит признаков того, что Россия планирует нападение на НАТО.
Семь поездов задерживаются в Украине на срок от 1 часа 44 минут до 7 часов 24 минут из-за проблем с электричеством, сообщает компания "Украинские железные дороги".
Сотрудники МВД РФ задержали замглавы Херсонской области Губареву по делу об экономическом преступлении.
Секретарь СНБО Украины требует совместного расследования инцидента в Польше и доступа к месту падения ракеты.
Украинский журналист Дмитрий Гордон подал иск в ЕСПЧ на Россию. Он просит признать его уголовное преследование в РФ незаконным.
Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас заявил, что отсутствие свидетельств запуска Россией упавших в Польше ракет должно привести к более быстрой деэскалации.
США и ЕС надо прекратить поставки оружия на Украину, поскольку киевский режим делает все, чтобы конфликт разрастался – спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Песков заявил, что в ситуации с упавшими в Польше обломками ракеты власти США, в том числе американский лидер Джо Байден, проявили куда более сдержанную и профессиональную реакцию по сравнению с европейскими коллегами.
Также Песков заявил, что Кремль не видит никакой вины РФ в инциденте с ракетой в Польше.
Президент Польши заявил, что взрыв ракеты в польском Пшеводуве вызван детонацией топлива, боевая часть не взорвалась.
В Офисе Зеленского снова призывают НАТО закрыть небо над Украиной.
Германия и партнеры по НАТО, как и прежде, не рассматривают возможность введения бесполетной зоны в Украине, сообщает немецкое правительство.
Швеция объявила о новом пакете военной помощи для Украины в размере $287 млн.
По предварительной оценке НАТО, в Польше упала ракета украинской системы ПВО С-300, однако вины Киева в этом нет, заявил Столтенберг. Он также отметил, что НАТО не видит признаков того, что Россия "планирует нападение" на альянс, и подчеркнул, что альянс пока не намерен задействовать 4-ю статью устава НАТО.
Украина не согласна с выводами западных стран об украинском происхождении упавшей в Польше ракеты и просит допустить ее представителей к месту происшествия – секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов.