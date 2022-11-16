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Казахстан проиграл Узбекистану в товарищеской игре по футболу

Футбол Товарищеская встреча Узбекистан Фото: kff_team
На Центральном стадионе Ташкента прошел товарищеский матч по футболу между сборными Узбекистана и Казахстана, в котором успех со счетом 2:0 праздновали хозяева поля, сообщает Zakon.kz.

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Судьба данной встречи была предрешена уже в первом тайме, когда узбекские футболисты забили два мяча в ворота гостей и с хорошим запасом ушли на перерыв. Счет в матче был открыт на 13-й минуте поединка, когда отличился форвард хозяев поля Ходжимат Эркинов. А за минуту до завершения первого тайма удвоил результат в данном противостоянии главная звезда узбекской команды, представитель итальянской "Ромы" Эльдор Шомуродов.

Счет 2:0 во втором тайме не изменился, команды провели многочисленные замены, в числе которых казахстанские болельщики увидели возвращение в состав сборной Бауыржана Исламхана.

Следующую товарищескую игра казахстанская дружина проведет 19 ноября в гостях против ОАЭ.

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Куандык Шынасилов
Казахстан
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