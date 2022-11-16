В Петропавловске бабушка отдала 3-месячную внучку полиции

В Петропавловске 39-летняя бабушка обратилась в отделение ювенальной полиции Управления полиции города с просьбой забрать у нее 3-месячную внучку, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел 15 ноября.

По словам бабушки, в конце октября 18-летняя мама ребенка уехала на заработки в другой город и не вернулась.

Выехавшими на адрес сотрудниками отделения ювенальной полиции составлен акт, после чего девочка была помещена в Многопрофильную детскую областную больницу.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают местонахождение матери ребенка. В отношении нее будут приняты меры административного характера с комиссионным рассмотрением вопроса о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.