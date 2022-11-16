Полицейские обратились к жителям Туркестанской области
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По поручению главного полицейского Туркестанской области Мурата Кабденова в связи с непогодой стражи порядка усилили службу по обеспечению дорожной безопасности и оказанию помощи застрявшим в пути водителям и пассажирам, сообщает Zakon.kz.
Из-за снегопада ограничено движение для большегрузных транспортных средств на трассе Алматы – Шымкент на границе с Жамбылской областью.
В целях предотвращения и предупреждения дорожно-транспортных происшествий патрулирование дорог продолжится.
"В свою очередь полицейские призывают жителей области и водителей воздержаться от выезда в дальнюю дорогу, а также сменить летнюю резину на зимнюю и не нарушать правила дорожного движения. Уважаемые водители, будьте внимательны на дорогах!"Пресс-служба ДП Туркестанской области
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