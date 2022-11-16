Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Назначен новый руководитель аппарата МВД РК

назначение Фото: polisia.kz
Министр внутренних дел Марат Ахметжанов представил руководящему составу министерства нового руководителя аппарата ведомства, сообщает Zakon.kz.

По согласованию с Администрацией президента РК приказом министра внутренних дел на должность руководителя аппарата МВД назначен генерал-майор полиции Онал Бекиев.

Бекиев работал заместителем начальника Департамента внутренних дел Алматинской области, Департамента кадровой политики МВД, Департамента полиции на транспорте. В октябре 2019 года был назначен начальником Департамента полиции на транспорте Министерства внутренних дел.

назначение

Фото: Онал Бекиев/polisia.kz

Глава ведомства отметил большой опыт работы нового руководителя аппарата министерства на различных ответственных должностях, а также его высокий профессионализм и пожелал успехов на новом месте работы.

Министр подчеркнул важность координации служб, информационно-аналитического обеспечения министерства, разработки новых подходов и внутрисистемных изменений в ведомстве. Марат Ахметжанов также представил вновь назначенного заместителя начальника Департамента полиции города Алматы Даурена Утебаева.

По словам министра МВД, новый замначальника не понаслышке знает работу территориального подразделения, прошел все ступени – от рядового следователя до руководителя районного управления полиции.

Читайте также

Полицейские ликвидировали притон в Алматы

Педофил покупал у детей их фото без одежды в Алматы

В Алматинской области обнаружен еще один схрон с оружием

Елена Беляева
МВД РК Ахметжанов Марат Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сколько дней казахстанцы отдохнут в декабре
Сколько дней казахстанцы отдохнут в декабре
Началась встреча Касым-Жомарта Токаева с общественностью Алматы
Началась встреча Касым-Жомарта Токаева с общественностью Алматы
Ракета, упавшая на территорию Польши, была выпущена украинскими войсками
Ракета, упавшая на территорию Польши, была выпущена украинскими войсками – СМИ
Токаев
Глава государства назвал главную причину автомобильных заторов в Алматы
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления