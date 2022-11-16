Назначен новый руководитель аппарата МВД РК

Министр внутренних дел Марат Ахметжанов представил руководящему составу министерства нового руководителя аппарата ведомства, сообщает Zakon.kz.

По согласованию с Администрацией президента РК приказом министра внутренних дел на должность руководителя аппарата МВД назначен генерал-майор полиции Онал Бекиев.

Бекиев работал заместителем начальника Департамента внутренних дел Алматинской области, Департамента кадровой политики МВД, Департамента полиции на транспорте. В октябре 2019 года был назначен начальником Департамента полиции на транспорте Министерства внутренних дел.

Фото: Онал Бекиев/polisia.kz

Глава ведомства отметил большой опыт работы нового руководителя аппарата министерства на различных ответственных должностях, а также его высокий профессионализм и пожелал успехов на новом месте работы.

Министр подчеркнул важность координации служб, информационно-аналитического обеспечения министерства, разработки новых подходов и внутрисистемных изменений в ведомстве. Марат Ахметжанов также представил вновь назначенного заместителя начальника Департамента полиции города Алматы Даурена Утебаева.

По словам министра МВД, новый замначальника не понаслышке знает работу территориального подразделения, прошел все ступени – от рядового следователя до руководителя районного управления полиции.