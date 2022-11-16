На трассе рядом с Уральском при лобовом столкновении фур погиб водитель
Фото: пресс-служба ДП ЗКО
В лобовом столкновении двух грузовых автомашин марки DAF вблизи Уральска погиб один из водителей большегруза, сообщает Zakon.kz.
Трагедия произошла 16 ноября около 16:30 со стороны поселка Подстепное, не доезжая моста в районе "Меловые горки".
Погибшему было 44 года.
Фото: пресс-служба ДП ЗКО
По данному факту начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 345 УК РК.
"Департамент полиции напоминает водителям и другим участникам дорожного движения быть бдительными и внимательными на дорогах, строго соблюдать правила дорожного движения. Использовать ремни безопасности. При движении и маневрировании учитывать погодные условия и дорожное покрытие". Пресс-служба ДП ЗКО
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