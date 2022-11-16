Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

На трассе рядом с Уральском при лобовом столкновении фур погиб водитель

ДТП Фото: пресс-служба ДП ЗКО
В лобовом столкновении двух грузовых автомашин марки DAF вблизи Уральска погиб один из водителей большегруза, сообщает Zakon.kz.

Трагедия произошла 16 ноября около 16:30 со стороны поселка Подстепное, не доезжая моста в районе "Меловые горки".

Погибшему было 44 года.

фуры

Фото: пресс-служба ДП ЗКО

По данному факту начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 345 УК РК.

"Департамент полиции напоминает водителям и другим участникам дорожного движения быть бдительными и внимательными на дорогах, строго соблюдать правила дорожного движения. Использовать ремни безопасности. При движении и маневрировании учитывать погодные условия и дорожное покрытие". Пресс-служба ДП ЗКО

Читайте также

В Актау остановили Lexus с 300 кг осетра

В Павлодарской области семья из 5 человек отравилась газом

Елена Беляева
Западно-Казахстанская область Уральск
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сколько дней казахстанцы отдохнут в декабре
Сколько дней казахстанцы отдохнут в декабре
Началась встреча Касым-Жомарта Токаева с общественностью Алматы
Началась встреча Касым-Жомарта Токаева с общественностью Алматы
Ракета, упавшая на территорию Польши, была выпущена украинскими войсками
Ракета, упавшая на территорию Польши, была выпущена украинскими войсками – СМИ
Токаев
Глава государства назвал главную причину автомобильных заторов в Алматы
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления