На трассе рядом с Уральском при лобовом столкновении фур погиб водитель

Фото: пресс-служба ДП ЗКО

В лобовом столкновении двух грузовых автомашин марки DAF вблизи Уральска погиб один из водителей большегруза, сообщает Zakon.kz.

Трагедия произошла 16 ноября около 16:30 со стороны поселка Подстепное, не доезжая моста в районе "Меловые горки". Погибшему было 44 года. Фото: пресс-служба ДП ЗКО По данному факту начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 345 УК РК. "Департамент полиции напоминает водителям и другим участникам дорожного движения быть бдительными и внимательными на дорогах, строго соблюдать правила дорожного движения. Использовать ремни безопасности. При движении и маневрировании учитывать погодные условия и дорожное покрытие". Пресс-служба ДП ЗКО Читайте также В Актау остановили Lexus с 300 кг осетра В Павлодарской области семья из 5 человек отравилась газом

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