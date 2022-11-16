В Павлодарской области семья из 5 человек отравилась газом
При осмотре выяснилось, что жильцы отравились угарным газом. Взрослых отпустили домой, а девочку 13 лет и мальчика 11 лет госпитализировали в детское отделение Аксуской городской больницы.
Фото: пресс-служба ДЧС Павлодарской области
Как рассказали в пресс-службе ДЧС региона, причиной стало нарушение ППБ при эксплуатации отопительной печи.
Фото: пресс-служба ДЧС Павлодарской области
Спасатели призвали население соблюдать правила пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи:
используйте только исправное оборудование;
трещины в печной кладке заделывайте глиняным раствором;
позаботьтесь о хорошей вентиляции;
не закрывайте печную заслонку, пока угли не прогорели;
дымоход отопительных печей очищайте раз в квартал;
устанавливайте металлический притопочный лист.