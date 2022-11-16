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В Павлодарской области семья из 5 человек отравилась газом

угарный газ, отравление Фото: пресс-служба ДЧС Павлодарской области
В селе Евгеньевка семья в ночь с 14 на 15 ноября затопила печь, а утром у них ухудшилось самочувствие и они обратились за медпомощью. Всех пятерых, в том числе двоих детей, доставили в Аксускую городскую больницу, сообщает Zakon.kz.

При осмотре выяснилось, что жильцы отравились угарным газом. Взрослых отпустили домой, а девочку 13 лет и мальчика 11 лет госпитализировали в детское отделение Аксуской городской больницы.

отравление

Фото: пресс-служба ДЧС Павлодарской области

Как рассказали в пресс-службе ДЧС региона, причиной стало нарушение ППБ при эксплуатации отопительной печи.

отравление

Фото: пресс-служба ДЧС Павлодарской области

Спасатели призвали население соблюдать правила пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи:

  • используйте только исправное оборудование;

  • трещины в печной кладке заделывайте глиняным раствором;

  • позаботьтесь о хорошей вентиляции;

  • не закрывайте печную заслонку, пока угли не прогорели;

  • дымоход отопительных печей очищайте раз в квартал;

  • устанавливайте металлический притопочный лист.

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