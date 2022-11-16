В Павлодарской области семья из 5 человек отравилась газом

В селе Евгеньевка семья в ночь с 14 на 15 ноября затопила печь, а утром у них ухудшилось самочувствие и они обратились за медпомощью. Всех пятерых, в том числе двоих детей, доставили в Аксускую городскую больницу, сообщает Zakon.kz.

При осмотре выяснилось, что жильцы отравились угарным газом. Взрослых отпустили домой, а девочку 13 лет и мальчика 11 лет госпитализировали в детское отделение Аксуской городской больницы.

Фото: пресс-служба ДЧС Павлодарской области

Как рассказали в пресс-службе ДЧС региона, причиной стало нарушение ППБ при эксплуатации отопительной печи.

Фото: пресс-служба ДЧС Павлодарской области

Спасатели призвали население соблюдать правила пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи: