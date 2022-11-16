Кевину Спейси выдвинули 7 новых обвинений в домогательствах

Королевская прокурорская служба Великобритании выдвинула 7 новых обвинений в сексуальных домогательствах против 63-летнего американского актера Кевина Спейси, сообщает Zakon.kz.

Как пишет ведомство, речь идет о серии сексуальных нападений с 2001 по 2004 год.

Актера обвиняют в непристойных действиях, принуждении к сексуальной активности без согласия и сексуальном насилии.

Ранее артиста обвиняли в домогательствах и изнасилованиях по меньшей мере 15 человек. В 2019 году прокуроры отозвали обвинения.

Затем был скандальный суд по делу о домогательствах в отношении его коллеги Энтони Рэппа. Тогда присяжные оправдали Спейси.