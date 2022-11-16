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Законодательство РК

В Актау остановили Lexus с 300 кг осетра

осетр Фото: пресс-служба ДП Мангистауской области
Сотрудниками Управления по противодействию экстремизму Департамента полиции Мангистауской области 16 ноября около 16:30 в 26 микрорайоне Актау остановили автомашину марки Lexus, где нашли 302 кг рыбы осетровых пород, сообщает Zakon.kz.

В общей сложности в авто 32-летний мужчина и 44-летняя женщина уложили 76 штук рыбы.

рыба

Фото: пресс-служба ДП Мангистауской области

В отношении обоих задержанных возбуждено уголовное дело по статье 339 УК РК "Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами".

рыба

Фото: пресс-служба ДП Мангистауской области

Ведется досудебное расследование.

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