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Европе грозит эпидемия рака – эксперт

митоз Фото: pixabay
Профессор Марк Лоулер из Королевского университета Белфаста провел исследование и пришел к выводу, что зацикленность европейской системы здравоохранения на пандемии коронавируса грозит странам континента эпидемией рака, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Guardian со ссылкой на исследование комиссии Lancet Oncology, увеличение числа онкобольных прогнозируется в ближайшие 10 лет.

Мы обеспокоены, что Европа столкнется с эпидемией рака в следующие 10 лет, если системы здравоохранения и исследований рака срочно не окажутся в приоритете, – сказал руководитель исследования Марк Лоулер.

По мнению экспертов, экстренное перепрофилирование систем здравоохранения и введение локдаунов повлекли за собой негативные последствия, что повлияло на обследование и лечение онкобольных.

Согласно исследованию, во время пандемии COVID-19 по всей Европе без диагностики осталось около 1 млн случаев заболевания.

Кроме того, теперь онкологические заболевания все чаще обнаруживают на более поздних стадиях, чем это было ранее. Все это влияет на выживаемость пациентов, прогнозируют эксперты.

В докладе сообщается, что за первый год пандемии врачи в Европе приняли на 1,5 млн онкобольных меньше, а каждый 2 пациент остался без своевременного лечения — операции или химиотерапии.

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