Европе грозит эпидемия рака – эксперт
Как пишет Guardian со ссылкой на исследование комиссии Lancet Oncology, увеличение числа онкобольных прогнозируется в ближайшие 10 лет.
Мы обеспокоены, что Европа столкнется с эпидемией рака в следующие 10 лет, если системы здравоохранения и исследований рака срочно не окажутся в приоритете, – сказал руководитель исследования Марк Лоулер.
По мнению экспертов, экстренное перепрофилирование систем здравоохранения и введение локдаунов повлекли за собой негативные последствия, что повлияло на обследование и лечение онкобольных.
Согласно исследованию, во время пандемии COVID-19 по всей Европе без диагностики осталось около 1 млн случаев заболевания.
Кроме того, теперь онкологические заболевания все чаще обнаруживают на более поздних стадиях, чем это было ранее. Все это влияет на выживаемость пациентов, прогнозируют эксперты.
В докладе сообщается, что за первый год пандемии врачи в Европе приняли на 1,5 млн онкобольных меньше, а каждый 2 пациент остался без своевременного лечения — операции или химиотерапии.