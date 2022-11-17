Ограничения сняты с двух трасс в Жамбылской и Туркестанской областях

Фото: "КазАвтоЖол"

Снято ограничение на движение для грузового транспорта на трассах Алматы-Ташкент-Термез по 536-593 км по Жамбылской области (село Айша-Биби-граница Туркестанской области) и 593-652 км по Туркестанской области (участок граница Жамбылской области-село Машат), сообщает Zakon.kz.

Как сообщил "КазАвтоЖол", на республиканских трассах продолжаются снегоочистительные работы в круглосуточном усиленном режиме. Особое внимание уделяется противогололедной обработке трасс. На данный момент в работах по зимнему содержанию задействовано порядка 640 единиц спецтехники. "КазАвтоЖол"

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