Как избежать переломов в гололед, рассказал травматолог

Травматолог-ортопед Константин Терновой рассказал о том, что в период обледенения дорог люди часто не смотрят под ноги, выбирают неправильную обувь и не носят головной убор, сообщает Zakon.kz.

По мнению эксперта, пациенты часто перед травмой отвлекаются и не замечают опасности.

Во время ходьбы люди отвыкли смотреть под ноги и постоянно отвлекаются на посторонние объекты. Этого достаточно, чтобы не заметить скользкую поверхность и упасть, получив при этом серьезный перелом, – объяснил эксперт в беседе с "Вечерней Москвой".

Врач порекомендовал зимой выбирать обувь с мощными протекторами. Чтобы сделать подошву более ледостойкой, можно купить ледоступы, которые позволят передвигаться даже по скользкой дороге без риска упасть и получить травмы, отметил специалист.

Терновой указал, что нет способа "правильного падения", но посоветовал выбирать путь, где меньше льда и дорога усеяна реагентами. Если же скользкую дорогу не обойти, согните слегка ноги в коленях, чтобы улучшить амортизирующие свойства нижних конечностей, уточнил врач. По его словам, даже при самом удачном падении люди получают перелом лучевой кости, шейки бедра и лодыжки. А в том случае, если у падающего нет головного убора, можно получить черепно-мозговую травму.