Республиканцы получили большинство мест в нижней палате конгресса США

Однопартийцев американского президента Джо Байдена ранее сохранилось большинство в сенате, где они набрали 50 мандатов против 49 у республиканцев, сообщает Zakon.kz.

Республиканская партия США на промежуточных выборах в конгресс получила большинство в палате представителей, заняв в ней 218 мест, сообщает CNN.

Поздравления республиканцам направил американский президент-демократ Джо Байден, его заявление опубликовал Белый дом.

"Я поздравляю лидера Маккарти с тем, что республиканцы получили большинство в Палате представителей, и я готов работать с республиканцами в Палате представителей, чтобы добиться результатов для работающих семей". Джо Байден

Байден отметил, что прошедшие 8 ноября выборы показали силу и устойчивость демократии в США, поскольку к политическому насилию, запугиванию и тем, кто отрицает результаты выборов, было проявлено "решительное неприятие".