Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Республиканцы получили большинство мест в нижней палате конгресса США

выборы в конгресс США Фото: pixabay
Однопартийцев американского президента Джо Байдена ранее сохранилось большинство в сенате, где они набрали 50 мандатов против 49 у республиканцев, сообщает Zakon.kz.

Республиканская партия США на промежуточных выборах в конгресс получила большинство в палате представителей, заняв в ней 218 мест, сообщает CNN.

Поздравления республиканцам направил американский президент-демократ Джо Байден, его заявление опубликовал Белый дом.

"Я поздравляю лидера Маккарти с тем, что республиканцы получили большинство в Палате представителей, и я готов работать с республиканцами в Палате представителей, чтобы добиться результатов для работающих семей".Джо Байден

Байден отметил, что прошедшие 8 ноября выборы показали силу и устойчивость демократии в США, поскольку к политическому насилию, запугиванию и тем, кто отрицает результаты выборов, было проявлено "решительное неприятие".

Читайте также

Канада выделила дополнительную военную помощь Украине

Кевину Спейси выдвинули 7 новых обвинений в домогательствах

Ситуация в Украине: 4 млн украинцев живут без света, Кремль не видит никакой вины РФ в инциденте с ракетой в Польше

Данияр Кунафин
Байден Джо США
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сколько дней казахстанцы отдохнут в декабре
Сколько дней казахстанцы отдохнут в декабре
Началась встреча Касым-Жомарта Токаева с общественностью Алматы
Началась встреча Касым-Жомарта Токаева с общественностью Алматы
Ракета, упавшая на территорию Польши, была выпущена украинскими войсками
Ракета, упавшая на территорию Польши, была выпущена украинскими войсками – СМИ
Токаев
Глава государства назвал главную причину автомобильных заторов в Алматы
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления