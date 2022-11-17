Какие болезни появляются у людей от холода, помимо гриппа и ОРВИ

Холод может вызывать головную боль, воспаление среднего уха, пневмонию, выпадение волос, радикулярный синдром, пиелонефрит, цистит и другие болезни, сообщает Zakon.kz.

Доктор медицинских наук Сергей Хомяков рассказал, можно ли подготовить организм к приходу холодов и как правильно питаться в этот период, сообщает Газета.Ru.

"Лучшая подготовка к зиме – это закаливание. Конечно, за 1-2 дня подготовить организм к наступлению холодов не удастся. Поэтому необходимо подготовить теплую одежду: выбирать следует из натуральных тканей, либо из ультрасовременных синтетических, высоко гигроскопичных, имитирующих натуральные ткани. Лучше носить несколько слоев". Сергей Хомяков

Зимой, по словам Хомякова, как правило, снижается уровень физической активности, организму требуется тратить больше энергии на поддержание нормальной температуры тела, например, для согревания вдыхаемого воздуха. Кроме того, увеличивается потребление жиров, которые являются важными источниками энергии, поэтому не стоит пренебрегать жирной рыбой или жирным мясом.

"Физическую активность в зимнее время по возможности следует сохранить. При занятиях на улице необходимо подобрать правильную одежду, которая согревает и в то же время дает испаряться поту, не создавая «парникового эффекта». Гулять в холодный период стоит столько, сколько хочется. Если человек закаленный или одевается адекватно температуре окружающего воздуха, обычные одно-двухчасовые прогулки однозначно будут полезны. Если говорить про занятия спортом, то кардионагрузки лучше выполнять в зале". Сергей Хомяков

Питаться в зимний период лучше дробно – небольшими порциями в течение дня. Таким способом удастся поддержать высокий уровень обмена веществ, который несколько снижается в холодный сезон, пояснил доктор наук.

"Если вы остудили ноги, то почувствуете, как скоро вы хотите в туалет – организм избавляется от лишней воды, которую не нужно будет согревать и тратить энергию. В таких ситуациях потери жидкости следует восполнять, лучше теплым или горячим зеленым чаем. Более калорийные напитки принимать не советую, так как в них обычно содержится высокий уровень сахара". Сергей Хомяков

По словам специалиста, у людей есть особая форма реакции на холод – холодовая аллергия или холодовая крапивница, которая проявляется появлением зудящих высыпаний в виде красных пятен в ответ на общее или локальное охлаждение тела. Часто сопровождается нервозностью и слабостью. Может проявляться также холодовым конъюнктивитом или ринитом. Крайние формы этого заболевания могут сопровождаться астматическими приступами и отеком внутренних органов.

Также при переохлаждении снижается уровень защиты слизистых оболочек, местный иммунитет, поэтому циркулирующие респираторные вирусы легко могут заражать человека.