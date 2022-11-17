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В бассейне Актобе 5 лет не меняли воду

бассейн в Актобе Фото: pixabay
Самый крупный бассейн в Актобе, где юные пловцы пожаловались на недомогание, снова в центре внимания. Выяснилось, что там целых пять лет не меняли воду, сообщает Zakon.kz.

Оказалось, для администрации это слишком затратный процесс. И все это время воду просто хлорировали, сообщает КТК.

Проверить актюбинский бассейн потребовали в начале ноября. Родители уверяли, что после занятий у детей стала появляться аллергическая сыпь и начинался кашель. Говорили, что все это связано с превышением хлора в воде.

Летом в спорткомплексе "Достык" уже был серьезный инцидент, когда во время соревнований 12 участникам стало плохо и их даже забрали в больницу. Было предположение, что они отравились реактивным веществом.

И вот сейчас выяснилось: из-за больших затрат администрация экономит на содержании спортивного объекта.

В последний раз меняли воду в 2017 году. На замену воды уходит 7 млн тенге.

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