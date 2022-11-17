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Канада выделила дополнительную военную помощь Украине

флаг Канады Фото: pixabay
Оттава выделила военную помощь Украине в размере 25,5 миллиона долларов, сообщает Zakon.kz.

Канада выделяет дополнительную военную помощь Украине на 25,5 млн долларов, сообщает РИА Новости.

Соответствующие обязательства взяла на себя министр обороны Канады Анита Ананд на виртуальной встрече стран, оказывающих военную помощь Украине.

Она также сообщила о продлении до конца 2023 года программы подготовки канадскими военными своих украинских коллег на территории Великобритании.

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