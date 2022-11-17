Магомед Адиев прокомментировал поражение сборной Казахстана

16 ноября в Ташкенте прошла товарищеская встреча по футболу между Узбекистаном и Казахстаном, где победу одержали хозяева – 2:0. После матча наставник казахстанской дружины Магомед Адиев дал свою оценку этому поединку, сообщает Zakon.kz.

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Главный тренер сборной Казахстана отметил данную игру как подготовку к будущим баталиям европейского первенства по футболу, передает пресс-служба КФФ.

"Неплохая игра, были моменты, где выглядели так, как хотели. Пытаемся перестроить нашу игру при подготовке к отбору Евро-2024. Пропустили из-за своих ошибок, над которыми будем работать. Узбеки были более удачливы, поздравляю их. Принял ряд решений для улучшения игры. Это путь непростой, где возможны неудача и определенная критика". Магомед Адиев Адиев отметил отсутствие в стартовом составе одного из лидеров сборной Казахстана – Бахтиёра Зайнутдинова. "У него были небольшие проблемы со здоровьем перед матчем и не стали рисковать. Увидев его состояние, выпустили только во втором тайме. Несколько дней назад он сыграл за ЦСКА, после этого сразу прилетел и приступил к тренировкам". Магомед Адиев Также наставник казахстанской сборной высказался о возвращении в строй Бауыржана Исламхана. Фото: Instagram/kff_team "Бауыржан обладает атакующим потенциалом, игровой тонус у него пока не такой, как хотелось бы. С другой стороны, мне нужно понимать, как его использовать и сколько минут он сможет сыграть. После двух лет перерыва у него остались качества игрока, у которого проникающие передачи. В ряде моментов он выглядел хорошо". Магомед Адиев

После матча в Ташкенте казахстанские футболисты вылетели в ОАЭ, где 19-го ноября проведут товарищеский матч с местной сборной.