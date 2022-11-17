Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Магомед Адиев прокомментировал поражение сборной Казахстана

Футбол Коммент Узбекистан Фото: kff.kz
16 ноября в Ташкенте прошла товарищеская встреча по футболу между Узбекистаном и Казахстаном, где победу одержали хозяева – 2:0. После матча наставник казахстанской дружины Магомед Адиев дал свою оценку этому поединку, сообщает Zakon.kz.

Заряжайте на зрелищные матчи Чемпионата мира по футболу и выигрывайте призы на 500 000 000 тенге от Parimatch. Квартиры, наличные, крутые гаджеты и бонусы каждую неделю!

Главный тренер сборной Казахстана отметил данную игру как подготовку к будущим баталиям европейского первенства по футболу, передает пресс-служба КФФ.

"Неплохая игра, были моменты, где выглядели так, как хотели. Пытаемся перестроить нашу игру при подготовке к отбору Евро-2024. Пропустили из-за своих ошибок, над которыми будем работать. Узбеки были более удачливы, поздравляю их. Принял ряд решений для улучшения игры. Это путь непростой, где возможны неудача и определенная критика".Магомед Адиев

Адиев отметил отсутствие в стартовом составе одного из лидеров сборной Казахстана – Бахтиёра Зайнутдинова.

"У него были небольшие проблемы со здоровьем перед матчем и не стали рисковать. Увидев его состояние, выпустили только во втором тайме. Несколько дней назад он сыграл за ЦСКА, после этого сразу прилетел и приступил к тренировкам".Магомед Адиев

Также наставник казахстанской сборной высказался о возвращении в строй Бауыржана Исламхана.

Футбол Возвращение Сборную РК

Фото: Instagram/kff_team

"Бауыржан обладает атакующим потенциалом, игровой тонус у него пока не такой, как хотелось бы. С другой стороны, мне нужно понимать, как его использовать и сколько минут он сможет сыграть. После двух лет перерыва у него остались качества игрока, у которого проникающие передачи. В ряде моментов он выглядел хорошо".Магомед Адиев
После матча в Ташкенте казахстанские футболисты вылетели в ОАЭ, где 19-го ноября проведут товарищеский матч с местной сборной.

 

Читайте также

Теннисистка Мария Лукьянова завоевала "золото" на турнире в Ливане

Криштиану Роналду заболел до старта ЧМ-2022

Даурен Абаев заявил о жестких требованиях к спортсменам олимпийской сборной

Куандык Шынасилов
Бауыржан Исламхан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сколько дней казахстанцы отдохнут в декабре
Сколько дней казахстанцы отдохнут в декабре
бассейн в Актобе
В бассейне Актобе 5 лет не меняли воду
квартиры
Названо число казахстанцев, владеющих 20 квартирами
Алимханулы запрет боя
Жанибека Алимханулы временно отстранили от боев
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления