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Пособия почти на 284 млрд тенге получили многодетные семьи

Почти на 284 млрд тенге выплачено пособий многодетным семьям Фото: Zakon.kz
С начала года пособие по многодетности получили 496,6 тыс. семей на общую сумму 283,7 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

По данным Минтруда, в октябре пособие получили 494 тыс. семей почти на 30 млрд тенге.

Государственное пособие по многодетности получают семьи, имеющие 4-х и более совместно проживающих несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет, вне зависимости от их дохода.

При этом размеры выплат дифференцированы в зависимости от количества детей. Так, в 2022 году пособия составляют:

  • от 50 975 тенге – за 4 детей;

  • 63 727 тенге – 5 детей;

  • 76 479 тенге – 6 детей;

  • 89 231 тенге – 7 детей;

  • 101 760 тенге – 8 детей;

  • 114 480 тенге – 9 детей;

  • 127 200 тенге – 10 детей;

  • 139 920 тенге – 11 детей;

  • 152 640 тенге – 12 детей;

  • 165 360 тенге – 13 детей;

  • 178 080 тенге – 14 детей;

  • 190 800 тенге – 15 детей;

  • 16 детей – 203 520 тенге, или 12 720 тенге на каждого ребенка.

В Минтруда напомнили, что государственное пособие многодетным семьям без учета их доходов было введено в Казахстане с 1 января 2020 года в рамках трех основных направлений поддержки малообеспеченных и многодетных семей, предусмотренных новыми механизмами оказания адресной социальной помощи.

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