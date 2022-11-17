Пособия почти на 284 млрд тенге получили многодетные семьи
По данным Минтруда, в октябре пособие получили 494 тыс. семей почти на 30 млрд тенге.
Государственное пособие по многодетности получают семьи, имеющие 4-х и более совместно проживающих несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет, вне зависимости от их дохода.
При этом размеры выплат дифференцированы в зависимости от количества детей. Так, в 2022 году пособия составляют:
от 50 975 тенге – за 4 детей;
63 727 тенге – 5 детей;
76 479 тенге – 6 детей;
89 231 тенге – 7 детей;
101 760 тенге – 8 детей;
114 480 тенге – 9 детей;
127 200 тенге – 10 детей;
139 920 тенге – 11 детей;
152 640 тенге – 12 детей;
165 360 тенге – 13 детей;
178 080 тенге – 14 детей;
190 800 тенге – 15 детей;
16 детей – 203 520 тенге, или 12 720 тенге на каждого ребенка.
В Минтруда напомнили, что государственное пособие многодетным семьям без учета их доходов было введено в Казахстане с 1 января 2020 года в рамках трех основных направлений поддержки малообеспеченных и многодетных семей, предусмотренных новыми механизмами оказания адресной социальной помощи.