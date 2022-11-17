Инвестиции в Алматы выросли на 22% за 9 месяцев

За 9 месяцев 2022 года инвестиции в основной капитал города Алматы составили 974 млрд тенге с ростом на 22,1%, сообщает Zakon.kz.

По данным Института экономических исследований (ERI), по республике рост инвестиций отмечается всего на 7%.

Самыми привлекательными отраслями города для инвестиций являются "операции с недвижимым имуществом" (строительство жилья) и "транспорт и складирование", в которые было направлено порядка 61% всех инвестиций города.

Как отмечают экономисты, именно эти отрасли являются драйверами роста. Так, инвестиции в операции с недвижимым имуществом выросли с 352 до 456 млрд тенге, в транспорт и складирование – с 91 до 143 млрд тенге.

"Если в первом направлении рост сопровождается увеличением темпов объемов строительства жилья до 11% в городе (за 9 месяцев 2022 года в Алматы построено 1,5 млн квадратных метров жилья), то по направлению транспорт и складирование рост обосновывается вложениями в ремонтные работы автодорог и аэропорта", – отмечают специалисты.

Вместе с тем наблюдается значительный рост инвестиций в образование – за счет роста инвестиций в среднее и высшее образование и оптово-розничную торговлю.

При этом 70% инвестиций города привлекаются за счет частных средств инвесторов и предпринимателей, которые за 9 месяцев выросли на 35% – с 500 до 677 млрд тенге.

На 28% выросли инвестиции из госбюджета, до 157 млрд тенге, и всего на 8% выросли привлекаемые заемные средства, до 140 млрд тенге.

71% инвестиций города обеспечиваются за счет малых предприятий, вложения в основные средства которых выросли на 57%, до 688 млрд тенге.

Крупные предприятия города увеличили инвестиции на 83%, до 220 млрд тенге, а средние – на 31%, до 66 млрд тенге.

В ERI также отметили, что за 4 года инвестиции в южную столицу выросли в два раза: с 489 млрд тенге в январе-сентябре 2018 года до 974 млрд тенге в январе-сентябре 2022 года.