В МИД РК высказались о российском блогере Алексе Лесли

Заместитель министра иностранных дел Роман Василенко в кулуарах Сената Парламента РК пообещал изучить заявление российского блогера, собравшегося приехать в Казахстан, чтобы учить "соблазнять казашек", сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам замминистра, ведомство отслеживает комментарии официальных лиц Российской Федерации, в том числе отдельных граждан этой страны.

"Как государство, мы реагируем на официальные заявления других государств. Например, в России проживает 140 млн человек. Если каждый будет говорить, а мы будем реагировать на каждый комментарий, насколько это будет оправдано? Есть официальная позиция России, есть официальная позиция других государств. И мы работаем с официальными позициями других государств. Мы внимательно изучим это заявление и примем соответствующие меры". Роман Василенко

Он уточнил, что в таких случаях принимаются меры по запрету человеку на въезд в Казахстан до тех или иных мер официальных госорганов страны, гражданином которой он является.

"Я так понимаю, что это частный гражданин, который делает безответственные заявления. Поэтому этот материал будет нами изучен, соответствующие выводы будут сделаны". Роман Василенко

16 ноября пикаперу из России Александру Кириллову в Департаменте полиции Алматы запретили год въезжать в Казахстан.

Александр Кириллов, известный под псевдонимом Алекс Лесли, анонсировал выездной тренинг под названием "Кто найдет самую горячую казашку?". На нем российский пикапер собирался учить мужчин "соблазнять казашек".