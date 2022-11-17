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Теннисистка Мария Лукьянова завоевала "золото" на турнире в Ливане

Настольный теннис Фото: Instagram/ttfrk
В ливанском городе Джеззин проходит международный турнир среди юниоров по настольному теннису WTT Youth Contender Jezzine с участием представителей Казахстана. К этому часу медалью высшей пробы отметилась юная Мария Лукьянова из Караганды, сообщает Zakon.kz.

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Карагандинская спортсменка Мария Лукьянова в возрастной категории до 11 лет не имела себе равных, обыграв всех своих соперниц по ходу данных состязаний. За это достижение ученица Александра Брижевского была награждена золотой медалью турнира. 

Мария Лукьянова также показала неплохие результаты в категории теннисисток до 13 лет, где наряду с Дарьей Фу и Айназ Адильгереевой (Алматы) добралась до четвертьфинала этих соревнований.

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