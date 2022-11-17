В Калифорнии кроссовер наехал на 25 полицейских
Фото: скриншот видео
В округе Лос-Анджелес автомобиль марки Honda CR-V въехал в колонну полицейских-кадетов, которые совершали утреннюю пробежку. В результате пострадали 25 человек, пятеро находятся в критическом состоянии, сообщает Zakon.kz.
За рулем автомобиля находился 22-летний мужчина. Как отметил капитан полиции Чарли Сэмпсон, подозреваемый двигался в южном направлении по Миллс-авеню. Затем выехал на встречную полосу и наехал на полицейских, которые бежали строем, пишет FOX 11.
Пострадавших доставили в больницу. Всего пострадали 25 человек: 16 получили легкие травмы, 4 – ранения средней степени тяжести, 5 – тяжелые ранения.
Мужчина взят под стражу. Имя подозреваемого не раскрывается. В момент аварии он ехал на работу. Полиция выясняет обстоятельства.
Момент аварии попал на видео.
Водитель Land Cruiser наехал на мальчика во время парковки в Нур-Султане. Установлено, что за рулем находился 35-летний водитель.
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