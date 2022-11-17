Парламент Казахстана принял закон о займе у МБРР 345,7 млн евро

На пленарном заседании Сената принят закон РК "О ратификации Соглашения о займе (Заем на финансирование политики развития, основанное на частном секторе, и более устойчивое восстановление экономики) между Казахстаном и Международным банком реконструкции и развития", сообщает Zakon.kz.

Как указывается заключении профильного комитета Сената, законопроектом предусматривается ратификация Соглашения о займе между Республикой Казахстан и Международным банком реконструкции и развития в сумме 345 млн 700 тысяч евро со сроком погашения 11,5 лет, включая 2,5-летний льготный период со ставкой вознаграждения Еврибор+переменный спред, единовременной комиссией 0,25% от суммы займа и комиссией за резервирование 0,25% годовых на неосвоенный остаток средств займа для финансирования дефицита республиканского бюджета.

"Задачей законопроекта является поддержка принятых обязательств республиканского бюджета, в том числе социальных и других приоритетных целей государства, предусмотренных республиканским бюджетом", – поясняется комитетом.

При этом отмечается, что принятие законопроекта позволит поддержать комплекс мер правительства РК, направленных на улучшение социально-экономической обстановки государства, и обеспечить полноценное финансирование дефицита республиканского бюджета.

Законопроект о займе у МБРР 345,7 млн евро на покрытие дефицита бюджета поступил в Мажилис в конце сентября этого года.