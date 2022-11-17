Жозеп Боррель: ЕС и Казахстан – хорошие партнеры

Глава государства 17 ноября провел встречу с Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности – вице-президентом Европейской комиссии Жозепом Боррелем, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, приветствуя Жозепа Борреля, Касым-Жомарт Токаев отметил, что его визит в Астану очень важен с точки зрения укрепления взаимодействия между Казахстаном и ЕС.

По словам президента, соглашение между Казахстаном и Европейским союзом о расширенном партнерстве и сотрудничестве положило начало новому этапу углубления сотрудничества во всех областях.

"Мы приветствуем контакты на высоком уровне между Казахстаном и ЕС. В этой связи я хотел бы отметить визит президента Европейского совета Шарля Мишеля, который был очень продуктивным, и мои переговоры с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Я думаю, что мы достигли взаимопонимания по многим вопросам нашего сотрудничества. Также я хотел бы поприветствовать Меморандум, который был подписан в Египте премьер-министром Казахстана и Урсулой фон дер Ляйен. Это очень конкретный шаг вперед в плане взаимного сотрудничества", – сказал глава государства.

В свою очередь Жозеп Боррель поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за теплый прием и отметил позитивную динамику развития взаимоотношений между Астаной и Брюсселем.

"Я рад, что ЕС и Казахстан – хорошие партнеры. Мы говорим об общих вызовах с взаимным доверием и уважением. Мой визит пришелся на очень важный период, когда вы начали серьезный процесс реформ по преобразованию страны, чтобы сделать ее более открытой, более инклюзивной и более демократичной", – отметил Верховный представитель ЕС.

В ходе встречи были обсуждены перспективы дальнейшего укрепления экономических и инвестиционных связей между Казахстаном и Европейским союзом.

17 ноября Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель высказался о возможном влиянии антироссийских санкций на экономику Казахстана.