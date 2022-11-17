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Вышка 5G расплавила квадрокоптер в полете: новый фейк распространяют в Сети

дрон, вышки Фото: pexels
Пользователи Сети пересылают друг другу видео, сделанное с помощью квадрокоптера. Дрон подлетает к вышке сотовой связи, а затем начинает падать. Ударившись о землю, квадрокоптер задымился, сообщает Zakon.kz.

Люди предположили, что это влияние сетей 5G на технологии и на людей. Это неправда, пишет StopFake.kz.

В комментариях к видео автор пишет, что сети 5G к падению дрона не имеют никакого отношения. На самом деле в квадрокоптере сломалась система управления.

"То, что сети 5G не плавят квадрокоптеры, очевидно. Сейчас даже существуют целые "эскадрильи" дронов, работающих при помощи сетей 5G. Такие устройства чаще всего используют в сельхозпромышленности: они помогают отслеживать состояние посевов, очаги распространения вредителей, урожайность и прочие параметры. Утверждение о том, что сети 5G плавят дроны, – фейк", – говорится в сообщении.

В соцсетях писали о том, что вышки связи формата 5G устанавливают вовсе не для скоростного доступа в интернет, а для того, чтобы намеренно облучать людей высокими дозами радиации. Якобы люди болеют именно из-за этого, а не из-за вирусов и бактерий. Этот фейк тоже распространяли в Сети.

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