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В Казахстане началось строительство крупнейших железнодорожных путей

Строительство крупнейших железнодорожных путей Фото: Telegram/KZgoverment
В Карагандинской области 17 ноября началось строительство вторых путей на железнодорожном участке Достык – Мойынты, сообщает Zakon.kz.

В рамках национального проекта "Сильные регионы – драйвер развития страны" будет запущена новая железнодорожная линия протяженностью 836 км. Ожидается, что строительство новых путей будет способствовать бесперебойному экспорту отечественной продукции и росту транзитного потенциала страны.

В церемонии запуска работ в режиме телемоста принял участие премьер-министр РК Алихан Смаилов.

"Сегодня мы даем старт крупнейшему железнодорожному проекту. Он позволит увеличить пропускную способность участка в 5 раз – с 12 до 60 пар поездов, а также полностью снимет вопросы перевозок казахстанских экспортеров в этом направлении", – сказал Алихан Смаилов.

Премьер-министр подчеркнул, что при реализации проекта доля местного содержания превысит 80%.

Строительство железнодорожных путей в РК

Фото: Telegram/KZgoverment

Ожидается, что совокупный эффект от строительства новых путей позволит дополнительно увеличить поступления в бюджет на 4,1 трлн тенге в течение 20 лет.

В ходе строительства планируется возвести 419 искусственных сооружений (5 больших мостов, 87 малых и средних мостов, 288 водопропускных труб, 14 автодорожных путепроводов), а также объекты энергетики и связи. Строительство должно завершиться в 4 квартале 2025 года.

12 июля стало известно о планах строительства железнодорожных путей на участке Достык – Мойынты. До этого 7 июля под председательством президента состоялось совещание с участием руководства правительства, во время которого Касым-Жомарт Токаев поручил принять меры по укреплению железнодорожного парка и проведению капитального ремонта путей.

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