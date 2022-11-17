Изменились правила присуждения премии лучшим научным работникам

Приказом министра науки и высшего образования от 2 ноября 2022 года внесены изменения и дополнения в Правила присуждения ежегодной премии "Лучший научный работник", сообщает Zakon.kz.

В частности, сокращен срок приема документов на участие в конкурсе с 30 до 20 дней со дня опубликования объявления.

Также говорится, что претенденты, документы которых содержат сведения, составляющие государственные секреты или служебную информацию ограниченного распространения с пометками "Для служебного пользования" или "Конфиденциально", представляют их в уполномоченный орган в порядке, установленном законодательством о государственных секретах.

Каждый претендент на присуждение премии оценивается по следующим показателям оценки научных достижений:

наличие ученой степени, признанной в РК;

наличие ученого звания, присвоенного уполномоченным органом;

руководство научными проектами и программами по выбранному научному направлению;

наличие и качество научных результатов по выбранному научному направлению (статьи или обзоры в рецензируемых журналах, отечественные и зарубежные монографии, главы в монографиях, патенты и другие);

наличие статей в престижных международных рецензируемых журналах по выбранному научному направлению в соавторстве с ведущими зарубежными учеными;

преподавание одной или нескольких дисциплин в ОВПО за последний год;

подготовка кадров, которым присуждена степень доктора философии (PhD) или доктора по профилю;

подтвержденные результаты научной и научно-технической деятельности по внедрению в производство;

общественная работа, направленная на повышение качества, результативности и влияния научных исследований.

Как отмечается, премия не присуждается одному и тому же лицу более одного раза в течение 10 последующих лет. Обладатели звания "Лучший преподаватель вуза" за последние 10 лет не участвуют в данном конкурсе. Ранее этот срок составлял 5 лет.

Кроме того, правила дополнены возможностью обжаловать решение комиссии в порядке, предусмотренном АППК.

Приказ вводится в действие с 26 ноября 2022 года.