В акимате указали на риски превращения Астаны в большой базар

Глава "СПК – Астана" Еркегали Алимкулов предложил поднять арендную плату за земельные участки под объекты уличной торговли в рамках проекта "1000 мест – уличная торговля" 17 ноября. Сегодня предприниматели платят за метр 20-24 тыс. тенге в год, передает корреспондент Zakon.kz.

Еркегали Алимкулов рассказал депутатам маслихата о ходе реализации проекта "1000 мест – уличная торговля" с 2016 года.

"Стоимость арендной платы за 1 кв. м в среднем составляет 20-24 тыс. тенге в год. В год предприниматель в среднем выплачивает около 2 млн тенге, в месяц это 180 тыс. тенге. Есть целесообразность поднять сумму, потому что прибыль от реализации продукции составляет намного большие суммы. Тем более есть такие места, которые популярны на левом берегу". Глава "СПК – Астана" Еркегали Алимкулов

Депутаты между тем отметили, что есть предприниматели, которые за популярные места в городе готовы платить до 500 тыс. тенге в месяц.

Еркегали Алимкулов добавил, что в 2017 году в виде аренды выплачено 27,8 млн тенге, в 2018 году – 102,1 млн тенге, в 2019 году – 112 млн тенге, 2020 году – 72,5 млн тенге: сумма ниже, так как в период ЧС арендаторов освободили от арендной платы. Между тем в 2021 году было собрано уже 142 млн тенге, и с начала текущего года – 97 млн тенге.