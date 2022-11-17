В алматинском аэропорту самолет обыскивали с собаками

Читатели Zakon.kz сообщили, что рейс FlyArystan KC-7151 Алматы – Семей 16 ноября обыскивали с собаками.

В пресс-службе авиакомпании прокомментировали данный инцидент.

"После окончания посадки на борт по требованию линейного отдела внутренних дел один из пассажиров указанного рейса был снят", – говорится в ответе на запрос редакции Zakon.kz.

По сообщению правоохранительных органов, данный пассажир находится в розыске, добавили в авиакомпании.

В пресс-службе департамента полиции на транспорте, в свою очередь, сообщили, что у них "такого факта не было".

1 октября опаздывающий на рейс в Астане пассажир сообщил о бомбе.