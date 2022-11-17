Представитель Jusan рассказал, как банки могут повлиять на внедрение экологичных принципов в бизнесе

В последнее время все большую популярность обретает тренд на ответственность и экологичность – ESG. Управляющий директор по маркетингу, PR и ESG Jusan Bank Олегжан Бекетаев разъяснил, как заинтересовать им предпринимателей и какую роль в этом могут сыграть банки, передает Zakon.kz.

Свое мнение он озвучил на панельной дискуссии "ESG-повестка в Центральной Азии и Казахстане" в рамках международной конференции "ESG – новая парадигма развития финансового рынка" при X Конгрессе финансистов Казахстана. Как признался Бекетаев, на текущий момент он сомневается в готовности к новшеству казахстанского бизнеса.

"Проблема в том, что, если бизнес не видит своей выгоды, он не будет меняться. Есть пример Германии. Там, если ты бережешь экологию и уважительно относишься к своим работникам, а не заставляешь их трудиться 24/7, процент по кредиту в банке будет ниже. Не соблюдаешь требований ESG? Условия, напротив, будут жестче. И вот тогда предприниматель задумывается: "Здорово, я могу сэкономить!". Чтобы чего-то добиться от бизнеса, нужно внести ясность, объяснить, какие преференции он получит в итоге". Олегжан Бекетаев

Внедрение ESG, по его мнению, должно строиться на, во-первых, появлении спроса на рынке, во-вторых, воспитании соответствующей культуры в компаниях и, в-третьих, регулировании со стороны государства.

"Лишь одного элемента мало – поможет только системный, правильный подход. То есть, с одной стороны, бизнес нужно поманить "пряником", а с другой пригрозить "кнутом" в виде повышенных налогов, штрафов и прочего. Но тут кроется опасность. Если не создать первые две вещи – культуру и систему поощрений, а разработать только наказания, велик риск появления обязательств "непонятно для чего" и многочисленных способов их обхода, к примеру green washing. Насаживать повестку слишком быстро нельзя, если вы не объяснили ее плюсов".

При этом спикер уверен в большом потенциале Казахстана для развития ESG, особенно в свете заинтересованности государства в этом вопросе. Дополнительным стимулом для отечественного рынка может явиться и то, что вскоре у западных партнеров, вероятно, снизится заинтересованность к сделкам с компаниями, не соответствующими современным требованиям.

Роль банков здесь видится представителю Jusan довольно серьезной.

"Если смотреть на западный опыт, будут разрабатываться программы по "недорогим деньгам". Как эти деньги попадут к бизнесу? Конечно, только через банки. Поэтому банки уже сейчас должны формировать правильную структуру, оценивать заемщиков с точки зрения ESG, справедливо оценивать самих себя – с этой же точки зрения. Только после того, как банки будут готовы, рынок сможет получить доступ к новым возможностям. Сейчас этих инструментов в Казахстане – по пальцам пересчитать. Если банк не понимает, как оценить заемщика и какую выгоду получит он сам, до этих денег будет очень сложно добраться. Между тем ESG-статус уже очень важен для повышения статуса на международной арене. Надеюсь, банки будут развиваться и развивать экономику в рамках экологичного тренда". Олегжан Бекетаев

К слову, сам Jusan в 2021 году стал одним из немногих банков, выпустивших отчетность по устойчивому развитию по стандартам GRI. Это, по замыслу руководства, поможет привлечь к нему клиентов со схожими ценностями. В ближайшей перспективе – составление подробного плана по дальнейшему улучшению работы.

В завершение Олегжан Бекетаев добавил, что – с точки зрения экологической ситуации – мир уже "переступил черту", и пора всерьез задуматься об этом:

"ESG – это не только про компании, но и про каждого из нас, про правильное потребление, использование ресурсов. Когда каждый из нас будет понимать и разделять эти ценности, бойкотировать компании, не придерживающиеся их, только тогда мы сможем достаточно быстро измениться. Переломить ситуацию одному очень сложно".

Он посоветовал предпринимателям начать обучаться принципам экологичного, ответственного подхода, провести честный аудит и не прятать полученные знания "в стол". Например, попробовать составить отчет по устойчивому развитию, углеродному следу – желательно с привлечением опытных экспертов.

Партнерский материал