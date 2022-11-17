Курс доллара продолжает снижаться на торгах

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 459,05 тенге, снизившись еще на 0,31 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс российского рубля понизился до 7,58 тенге (-0,02).

Средневзвешенный курс китайского юаня снизился и составил 64,43 тенге (-0,44).

Торгов по евро не проводилось. Курс евро установлен Нацбанком в 478,6 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 461,5-465 тенге, евро – по 475-480 тенге, российские рубли – по 7,25-7,45 тенге.

Между тем мировые цены на нефть продолжают снижаться на торгах 17 ноября.

Так, стоимость январских фьючерсов на сорт Brent снизилась на 0,96% и составила 91,97 доллара за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь упала на 1,24%, до 84,53 доллара за баррель.