В Казахстане установят предельные размеры земельных участков с/х назначения, которые можно сдавать в аренду

Подготовлено постановление правительства, которым будут утверждены предельные размеры земельных участков сельскохозяйственного назначения по видам с/х угодий, которые могут находиться в аренде у гражданина РК для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сообщает Zakon.kz.

Как поясняется, проект постановления разработан в целях реализации законов по вопросам развития и регулирования земельных отношений и установления максимальных размеров земельных участков сельскохозяйственного назначения, которые могут находиться на праве временного землепользования у одного гражданина РК для ведения крестьянского или фермерского хозяйства и негосударственного юридического лица РК без иностранного участия и его аффилированных лиц для ведения сельскохозяйственного производства.

Максимальные размеры земельных участков, которые могут находиться в аренде, расписаны по всем регионам и районам Казахстана. К примеру, в Акмолинской области площадь сельскохозяйственных угодий составила 7290 гектар, пашни –3300 гектар, сенокосов – 300 га, пастбищ – 3690 га.

Как поясняют в Министерстве сельского хозяйства, на сегодняшний день максимальные размеры земельных участков сельскохозяйственного назначения, которые могут находиться на праве аренды, не отрегулированы.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 30 ноября. Здесь же можно ознакомиться со списком земель по регионам.