Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022 #Чемпионат мира по футболу 2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Именем экс-спикера Мажилиса назовут одну из улиц Астаны

Именем экс-спикера Мажилиса назовут одну из улиц Астаны Фото: parlam.kz
Именем экс-спикера Мажилиса Урала Мухамеджанова назовут одну из улиц в Астане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Руководитель столичного управления по развитию языков и архивного дела Сакен Есиркеп в маслихате рассказал о планах по наименованию и переименованию ряда улиц города.

Так, улице с проектным наименованием Е202 предлагается присвоить имя военного летчика-штурмовика, героя Советского союза Нуркена Абдирова.

Улице с проектным наименованием Е101 – имя советского и казахского писателя, общественного и политического деятеля, народного писателя Казахстана, заслуженного деятеля культуры Казахской ССР Шерхана Муртазы, улице Е324 – имя видного писателя Дукенбая Досжана, Е325 – имя композитора Еркегали Рахмадиева, Е357 – имя хирурга, профессора медицинских наук, академика Александра Сызганова, улице Е577 – имя писателя Хамзы Есенжанова.

Кроме того, улице Е579 предлагается присвоить имя государственного и политического деятеля Кайредена Карбаева, улице Е580 – имя государственного деятеля Сабыра Ниязбекова, улице Е607 – имя народного артиста РК, видного деятеля культуры Кумана Тастанбекова, улице Е608 – имя казахской, советской актрисы, педагога Шолпан Жандарбековой.

Улице Е757 предлагается присвоить имя видного писателя, литературоведа, ученого-филолога Акселеу Сейдимбека, улице Е758 – имя шейха Заид ибн Халифа Аль Нахайяна, улице Е889 – имя видного общественного деятеля, публициста, юриста Барлыбека Сыртанова, улице Е890 – имя доктора исторических наук, профессора, академика Ермухана Бекмаханова и улице Е898 – имя доктора филологических наук, литературоведа Турсынбека Какишева.

В столичном районе Алматы предлагается улице с проектным названием А24 присвоить имя видного государственного деятеля Урала Мухамеджанова, а улице с проектным названием А62 – имя драматурга, писателя Сафуана Шаймерденова.

По району Сарыарка улице с проектным наименованием 20-40 предлагается присвоить имя писателя, акына, академика Сабита Муканова.

16 октября 2013 года на 65-м году жизни скончался известный парламентарий Казахстана Урал Мухамеджанов. С ноября 2004 года по июнь 2007 года он был председателем Мажилиса Парламента РК.

Читайте также

В акимате указали на риски превращения Астаны в большой базар

В Астане определили свыше 420 участков для строительства соцобъектов

На западе Казахстана презентована Дорожная карта взаимодействия НПО и госорганов

Мадина Мамырханова
Астана
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сколько дней казахстанцы отдохнут в декабре
Сколько дней казахстанцы отдохнут в декабре
бассейн в Актобе
В бассейне Актобе 5 лет не меняли воду
квартиры
Названо число казахстанцев, владеющих 20 квартирами
Алимханулы запрет боя
Жанибека Алимханулы временно отстранили от боев
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления