Именем экс-спикера Мажилиса назовут одну из улиц Астаны

Именем экс-спикера Мажилиса Урала Мухамеджанова назовут одну из улиц в Астане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Руководитель столичного управления по развитию языков и архивного дела Сакен Есиркеп в маслихате рассказал о планах по наименованию и переименованию ряда улиц города.

Так, улице с проектным наименованием Е202 предлагается присвоить имя военного летчика-штурмовика, героя Советского союза Нуркена Абдирова.

Улице с проектным наименованием Е101 – имя советского и казахского писателя, общественного и политического деятеля, народного писателя Казахстана, заслуженного деятеля культуры Казахской ССР Шерхана Муртазы, улице Е324 – имя видного писателя Дукенбая Досжана, Е325 – имя композитора Еркегали Рахмадиева, Е357 – имя хирурга, профессора медицинских наук, академика Александра Сызганова, улице Е577 – имя писателя Хамзы Есенжанова.

Кроме того, улице Е579 предлагается присвоить имя государственного и политического деятеля Кайредена Карбаева, улице Е580 – имя государственного деятеля Сабыра Ниязбекова, улице Е607 – имя народного артиста РК, видного деятеля культуры Кумана Тастанбекова, улице Е608 – имя казахской, советской актрисы, педагога Шолпан Жандарбековой.

Улице Е757 предлагается присвоить имя видного писателя, литературоведа, ученого-филолога Акселеу Сейдимбека, улице Е758 – имя шейха Заид ибн Халифа Аль Нахайяна, улице Е889 – имя видного общественного деятеля, публициста, юриста Барлыбека Сыртанова, улице Е890 – имя доктора исторических наук, профессора, академика Ермухана Бекмаханова и улице Е898 – имя доктора филологических наук, литературоведа Турсынбека Какишева.

В столичном районе Алматы предлагается улице с проектным названием А24 присвоить имя видного государственного деятеля Урала Мухамеджанова, а улице с проектным названием А62 – имя драматурга, писателя Сафуана Шаймерденова.

По району Сарыарка улице с проектным наименованием 20-40 предлагается присвоить имя писателя, акына, академика Сабита Муканова.

16 октября 2013 года на 65-м году жизни скончался известный парламентарий Казахстана Урал Мухамеджанов. С ноября 2004 года по июнь 2007 года он был председателем Мажилиса Парламента РК.