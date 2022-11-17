У нас есть кем и есть чем защищать свою Родину – генерал Алмаз Джумакеев

Казахстанские десантники боеготовы и в любой момент могут выполнить задачи, поставленные Верховным главнокомандующим и военным руководством страны – об этом и другом рассказал в интервью журналисту Zakon.kz командующий десантно-штурмовыми войсками генерал-майор Алмаз Джумакеев.

– Алмаз Дженишевич, десантно-штурмовые войска считаются элитой казахстанской армии, а берет цвета неба – особым знаком отличия. Правда ли, что многие призывники мечтают служить именно здесь?

– Действительно, десантные войска всегда были элитой – с самого начала их создания это наиболее боеспособный род войск. Они выполняют задачи на самых сложных и опасных участках. Это их предназначение.

К примеру, у пехоты есть тыл, есть фронт, а десантники всегда выполняют задачи в анклаве. Работают там, где никого нет и никто не поможет. Почему у нас девиз "Никто, кроме нас"? Потому что перед нашими солдатами стоят задачи, которые необходимо выполнить в любых условиях, как у себя на территории, так и в тылу противника. И мы понимаем, что у нас должны быть самые подготовленные офицеры, военнослужащие по контракту и солдаты.

В десантно-штурмовых войсках всегда есть место романтике, поэтому молодежь тянется к нам, мечтая надеть голубой берет и тельняшку – отличительные атрибуты войск. И где бы ни приходилось служить, под кителем десантники всегда носят тельняшку. Говорят, что она снимается только с кожей.

– Чем отличаются десантно-штурмовые войска от других воинских подразделений?

– Это высокомобильный род войск, преданный Верховному главнокомандующему и народу Казахстана. Основные его отличия – это особые задачи и способы их выполнения. Все говорят: "Вы – пехота". Да, мы – воздушная пехота. Мы умеем наступать, можем совершать рейды в глубоком тылу противника, проводить разведывательно-диверсионные действия, работать самостоятельно в отрыве от основных сил. Парадокс в том, что десантники всегда надеются только на себя, а другие войска всегда могут надеяться на нас.

Десантники тем и отличаются от других, что их служба связана с риском. Это беспрецедентная проверка на мужество. Открылась рампа и – вперед. Не просто вперед, а еще и навстречу подвигу. Настоящий десантник – это крепкие нервы и железная воля. Если на груди тельняшка, то можно не сомневаться, что любая задача будет выполнена точно и в срок, наперекор всему. У нас даже девизы такие: "С любых высот, в любое пекло", "Не отступать и не сдаваться", "Нет задач невыполнимых".

– Говорит ли все это о том, что требования, предъявляемые к десантникам, гораздо жестче, чем в других войсках?

– Вопрос в том, что не все это могут сделать по ряду причин. У ребят, которые приходят к нам служить, должно быть крепкое здоровье. Наши солдаты не только усиленно занимаются физической подготовкой, рукопашным боем, но и знакомятся с небом. Представьте, мальчик, который никогда не летал на самолете, здесь не просто поднимается, но и совершает прыжки. Согласитесь, это не каждому дано. Поэтому требования при отборе новобранцев у нас очень высокие, и делать исключения мы не вправе.

– Как проходит подготовка военнослужащих, много ли они совершают прыжков с парашютом? Какие новшества внесены в программу боевой подготовки в рамках поручений главы государства и руководства Министерства обороны?

– В настоящее время пересматриваются некоторые подходы в системе боевой подготовки войск. На основе анализа современных вооруженных конфликтов, новых взглядов в области оперативного искусства и тактики, внедряются новые элементы в формы и способы применения войск. Их апробация проводится на разных учениях.

В этом году в качестве пилотного проекта в десантно-штурмовых войсках внедрена не годичная, а полугодичная система подготовки. Она, прежде всего, направлена на обучение младшего командирского состава – сержантов, командиров рот, батальонов. Мы уменьшили теорию, но увеличили количество практических занятий. Приведу пример.

При годичной системе военнослужащие за зимний период обучения изучали подготовку по специальности, слаживание подразделений до ротного звена и только во втором полугодии приступали к слаживанию в составе батальонов. Теперь отношение к боевой подготовке изменилось, она стала в разы интенсивнее. Занятия в поле превалируют над теорией. А значит, чаще проводятся стрельбы, увеличилось количество часов вождения, парашютных прыжков. Все эти этапы от подготовки по специальности до слаживания батальона проходят и в летнем, и в зимнем периодах обучения.

Кроме того, министр обороны генерал-полковник Руслан Жаксылыков дал четкие поручения о том, что до 60% изучаемых тем занятий определяют командующие на местах. Это исключает однобокий подход к подготовке военнослужащих. То есть войска готовятся к специфическим задачам: совершению десантирования в тыл противника, уничтожению пунктов управления, огневых позиций, складов боеприпасов, предотвращению подхода резерва и так далее.

– Изучаете ли вы в своей практике последние военные конфликты?

– Разумеется. Мы обращаем внимание на асимметрию боевых действий, когда малые силы бьют большие или большие силы не могут победить малые, потому что они под умелым управлением буквально ускользают из рук. Это диктует изменения в программу подготовки.

Сейчас мы делаем акцент на диверсионную работу, когда небольшое подразделение может "выскочить" на более крупное, отработать его за несколько минут, нанести поражение и раствориться. В это же время на другом направлении работает другой взвод. Уйти в тыл врага – ужалить побольнее – уничтожить – вернуться. Вот что главное в нашей десантной тактике.

Что касается совершения прыжков, то в десантно-штурмовых войсках три вида парашютных систем – Д-5, Д-6 и "Беркут" предусмотрены для специальных подразделений. Многие офицеры и контрактники имеют более ста парашютных прыжков, свыше 600 человек – знак "Парашютист-отличник". В год военнослужащие совершают от трех до шести прыжков зимой и летом, на воду и в темное время суток, десантируются посадочным, штурмовым способами, на фалах. Интенсивность зависит от погоды и авиации.

– Сравнительно недавно завершились учения с воинскими контингентами Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ. У десантно-штурмовых войск Казахстана была особая роль. В этой связи хотелось бы узнать, какое место отводится десантникам в обеспечении обороноспособности страны и насколько они боеготовы?

– Все соединения и части десантно-штурмовых войск входят в состав Организации Договора о коллективной безопасности по различным направлениям. К примеру, воинская часть Талдыкоргана – в Коллективные силы оперативного реагирования, алматинская – в Коллективные миротворческие силы, конаевская (капшагайская) – в Силы быстрого реагирования.

При проведении учений ОДКБ в нашей стране у Вооруженных сил Казахстана есть исключительное право руководить учениями. Во всех других государствах – членах организации командование назначается от Российской Федерации.

В Жамбылской области прошли три учения: "Поиск", "Взаимодействие" и "Эшелон". Впервые эти три учения были проведены в одном государстве под единым замыслом. Для нас это было серьезным испытанием. Командующим КСОРом был назначен мой первый заместитель – начальник штаба войск полковник Бауыржан Артыков. В ходе учений он блестяще справился с поставленными задачами, управляя Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ.

По поводу боеготовности скажу так: у нас есть кем, и есть чем защищать нашу Родину. У нас прекрасная учебно-материальная база. Все воинские части и соединения десантно-штурмовых войск боеготовы и в любой момент могут выполнить задачи, поставленные Верховным главнокомандующим и военным руководством страны.

– Есть слухи, что в ближайшей перспективе десантно-штурмовые войска станут отдельным родом. Это так?

– У нас очень большие планы, в скором времени десантно-штурмовые войска будут выведены из состава Сухопутных войск. Такое решение принято для придания самостоятельности и в целях оперативного реагирования на различные угрозы на всех направлениях.

Это накладывает на нас очень большую ответственность. Добавятся новые задачи в масштабе Вооруженных сил. Сейчас у армии два "кулака" – это Силы специальных операций и десантные войска. Они готовы немедленно выполнить любые задачи. На вооружение десантно-штурмовых войск поступят новые образцы вооружения и военной техники. Мы планируем развивать легкую артиллерию, менять парашютные системы, противотанковые средства.

С увеличением в Вооруженных силах парка военно-транспортной авиации мощный толчок к развитию получит и воздушно-десантная служба. У нас появится возможность десантировать не только личный состав в значительно большем объеме, но и технику, вооружение и большие грузы.

На сегодняшний день мы заинтересованы в повышении профессионального уровня офицеров воздушно-десантной службы и проводим для этого ряд мероприятий. Обсуждается вопрос о направлении военнослужащих на курсы повышения квалификации в сертифицированные учебные заведения стран ближнего и дальнего зарубежья. Расширяется география использования различных парашютных систем, самолетов военно-транспортной авиации, а для этого необходимо подготовить высококлассных специалистов, чтобы они, получив допуск, обучали на нашей учебно-материальной базе своих сослуживцев.