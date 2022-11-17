Штормовое предупреждение объявили в трех областях Казахстана на 18 ноября

Синоптики РГП "Казгидромет" рассказали о погодных условиях на 18 ноября в Казахстане. В некоторых областях страны ожидается туман, ветер и гололед, сообщает Zakon.kz.

На севере Кызылординской области синоптики прогнозируют туман. Ветер юго-восточный, восточный утром и днем в центре области, 15-20 м/с.

На западе, юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер юго-восточный на горных перевалах, 15-20 м/с.

В Шымкенте ночью и утром – временами туман. В Туркестане ночью и утром – туман.

На севере, западе Западно-Казахстанской области – туман, гололед. Ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с.

В Уральске – туман, гололед. Ветер юго-восточный, днем порывы 18 м/с.

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 18 ноября в Астане, Алматы и Шымкенте.