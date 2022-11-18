Какие меры безопасности будут действовать на избирательных участках в Алматы и Шымкенте

Уже в это воскресенье в Казахстане пройдут выборы президента страны. В Алматы 20 ноября откроется 531 избирательный участок. Большинство из них размещены в школах, университетах, а также в домах культуры, сообщает Zakon.kz.

К важному политическому событию готовятся не только кандидаты. В местах проведения голосования накануне выборов сотрудники полиции уже проводят меры по обеспечению антитеррористической защищенности и общественной безопасности. Кроме того, представители ДЧС Алматы проверяют состояние пожарной безопасности и наличие нескольких эвакуационных выходов.

Фото: Zakon.kz

По словам секретаря избирательной комиссии участка №114, расположенного в школе-лицее №54 им. И.В. Панфилова, Динары Ерданиновой, их избирательный участок полностью готов.

"Кабинки для голосования установлены в спортивном зале, списки избирателей, большая урна и переносные урны также готовы. Для наблюдателей и членов комиссии избирательного участка созданы все условия. С 4 ноября каждый желающий житель мог прийти и проверить, есть ли он в числе избирателей этого участка. Приходят люди за открепительными талонами, они в момент голосования будут за пределами города и сделают свой выбор на другом участке. Сегодня мы ожидаем саперов для проверки нашего участка".

Фото: Zakon.kz

Кроме того, для обеспечения порядка с сегодняшнего дня на участке до окончания выборов будет круглосуточно дежурить участковый, а в день выборов, на случай оказания медицинской помощи, будет находиться медицинская сестра. Для людей с особыми потребностями также созданы все необходимые условия. Установлена отдельная просторная кабинка, которая оснащена трафаретами, лупой и ноутбуком с наушниками, чтобы прослушать всю информацию.

Фото: Zakon.kz

Так, членами участковой комиссии были выявлены 12 человек, которые нуждаются в особой помощи. Этим людям будут доставлены переносные урны на дом. Стоит отметить, что пожилым избирателям на участке будут дарить цветы, а молодых людей, которые впервые придут отдать свой голос, будут ждать приятные подарки, таких на 114 участке всего 7.

Ко дню голосования готов избирательный участок в лицее №161, на базе которого находится пункт голосования №398.

Фото: Zakon.kz

Как сообщила директор школы Роза Суранчиева, на сегодняшний день их участок к выборам обеспечен всем необходимым. В пункт привезли избирательные урны, подготовлены списки избирателей, а также в наличии имеются все канцелярские принадлежности.

"Пока мы ждем сотрудников ДЧС и полиции, они проверят наш участок на предмет соблюдения пожарной и антитеррористической безопасности. Также придут кинологи, чтобы проверить все помещения. Все делается для безопасности голосующих".

Кабинки для голосования алматинцев расположены в холле школы. А персонал, который будет задействован на выборах, прошел дополнительную подготовку. Они также будут помогать голосующим на самом участке. Кроме того, в день голосования на участке откроют медицинский кабинет, а за порядком будет следить участковый инспектор.

Фото: Zakon.kz

Активно к выборам готовятся и в Шымкенте. Председатель городской избирательной комиссии Кайырбек Кунанбаев отметил, что в 316 участковых избирательных комиссиях работают 2700 человек. Из них 4% – госслужащие, 75% – бюджетные работники, 5% – представители коммерческих структур, 1,5% –пенсионеры, 6% – безработные.

"Все участки в Шымкенте готовы к выборам – они обеспечены избирательными урнами, паспортами, необходимой канцелярией. Так как большинство избирательных участков находится в школах и детских садах, так мы договорились: чтобы не мешать учебному процессу, с сегодняшнего дня установим все необходимое оснащение, которое имеется в полном объеме", – рассказал Кайырбек Кунанбаев".

Он отметил, что большое внимание уделяется лицам с инвалидностью – есть тактильные дорожки, специальный уголок, где приготовлены шрифты Брайля для незрячих, наушники и аудиодиски, для оказания помощи.

"Глухонемых у нас будут обслуживать 37 сурдопереводчиков. Если инвалиды захотят приехать на избирательный участок, то к их услугам будут работать 28 экипажей инватакси. От тех, кто не может самостоятельно посетить участок, мы до 12 часов дня будем принимать заявки, чтобы члены избирательной комиссии смогли посетить их на дому", – пояснил Кайырбек Кунанбаев.

Всего в качестве избирателей по Шымкенту зарегистрировано 634 818 человек. Больше 120 человек уже взяли открепительные удостоверения. Также в городе действуют четыре call-центра, где каждый избиратель может получить ответы на вопросы.

Следить за ходом выборов будут и иностранные наблюдатели – их в день голосования ожидается 16 групп. Отдельно прибудут наблюдатели из миссии стран СНГ.

Присутствовать на выборах будут и доверенные лица кандидатов – 476 человек. Они могут присутствовать по три человека на каждом избирательном участке. Отметим, нарушений в ходе избирательной кампании на сегодняшний день не зафиксировано.

Выборы президента Республики Казахстан пройдут 20 ноября 2022 года. Избирательные участки в Астане, Алматы и Шымкенте откроются в 6 утра и закроются в 20.00.