Какие меры безопасности будут действовать на избирательных участках в Алматы и Шымкенте
К важному политическому событию готовятся не только кандидаты. В местах проведения голосования накануне выборов сотрудники полиции уже проводят меры по обеспечению антитеррористической защищенности и общественной безопасности. Кроме того, представители ДЧС Алматы проверяют состояние пожарной безопасности и наличие нескольких эвакуационных выходов.
Фото: Zakon.kz
"Кабинки для голосования установлены в спортивном зале, списки избирателей, большая урна и переносные урны также готовы. Для наблюдателей и членов комиссии избирательного участка созданы все условия. С 4 ноября каждый желающий житель мог прийти и проверить, есть ли он в числе избирателей этого участка. Приходят люди за открепительными талонами, они в момент голосования будут за пределами города и сделают свой выбор на другом участке. Сегодня мы ожидаем саперов для проверки нашего участка".
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Ко дню голосования готов избирательный участок в лицее №161, на базе которого находится пункт голосования №398.
Фото: Zakon.kz
"Пока мы ждем сотрудников ДЧС и полиции, они проверят наш участок на предмет соблюдения пожарной и антитеррористической безопасности. Также придут кинологи, чтобы проверить все помещения. Все делается для безопасности голосующих".
Кабинки для голосования алматинцев расположены в холле школы. А персонал, который будет задействован на выборах, прошел дополнительную подготовку. Они также будут помогать голосующим на самом участке. Кроме того, в день голосования на участке откроют медицинский кабинет, а за порядком будет следить участковый инспектор.
Фото: Zakon.kz
"Все участки в Шымкенте готовы к выборам – они обеспечены избирательными урнами, паспортами, необходимой канцелярией. Так как большинство избирательных участков находится в школах и детских садах, так мы договорились: чтобы не мешать учебному процессу, с сегодняшнего дня установим все необходимое оснащение, которое имеется в полном объеме", – рассказал Кайырбек Кунанбаев".
Он отметил, что большое внимание уделяется лицам с инвалидностью – есть тактильные дорожки, специальный уголок, где приготовлены шрифты Брайля для незрячих, наушники и аудиодиски, для оказания помощи.
"Глухонемых у нас будут обслуживать 37 сурдопереводчиков. Если инвалиды захотят приехать на избирательный участок, то к их услугам будут работать 28 экипажей инватакси. От тех, кто не может самостоятельно посетить участок, мы до 12 часов дня будем принимать заявки, чтобы члены избирательной комиссии смогли посетить их на дому", – пояснил Кайырбек Кунанбаев.
Всего в качестве избирателей по Шымкенту зарегистрировано 634 818 человек. Больше 120 человек уже взяли открепительные удостоверения. Также в городе действуют четыре call-центра, где каждый избиратель может получить ответы на вопросы.
Следить за ходом выборов будут и иностранные наблюдатели – их в день голосования ожидается 16 групп. Отдельно прибудут наблюдатели из миссии стран СНГ.
Присутствовать на выборах будут и доверенные лица кандидатов – 476 человек. Они могут присутствовать по три человека на каждом избирательном участке. Отметим, нарушений в ходе избирательной кампании на сегодняшний день не зафиксировано.
Выборы президента Республики Казахстан пройдут 20 ноября 2022 года. Избирательные участки в Астане, Алматы и Шымкенте откроются в 6 утра и закроются в 20.00.