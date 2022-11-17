Акмолинка укусила знакомую за нос

В Акмолинской области произошел конфликт: женщина укусила знакомую за нос. Пострадавшей требуется пластическая операция, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел 15 ноября. Полицейские рассказали, что между женщинами случился конфликт, в ходе которого у потерпевшей обнаружены телесные повреждения в виде ушибов лица.

Начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 106 УК РК “Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью”.

Экспертиза показала, что ушиб лица потерпевшей квалифицируется как легкий вред здоровью. Укушенная рана кончика носа характеризуется как “неизгладимое обезображивание лица” и требует хирургического вмешательства.